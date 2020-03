Gera. „Unterwegs in Thüringen“ stellt am 14. März ab 18.15 Uhr die Stadt Gera und ihre kulturellen Raritäten vor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit dem Heißluftballon über Gera

„Unterwegs in Gera“ heißt es am Samstag. 14. März um 18.15 Uhr in der MDR-Serie „Unterwegs in Thüringen“, informiert das Landesfunkhaus Erfurt. Moderatorin Steffi Peltzer-Büssow entdeckt die Stadt und startet dazu mit einem Heißluftballon.

Ihre Stationen sind das 1981 eröffnete Kultur- und Kongresszentrum als eines der dominieren Gebäude. Die Geraer Höhler, entstanden als die Kühlschränke der Stadthäuser, besucht sie ebenso wie das Museum für Angewandte Kunst für Handwerk und Design. In Lusan stellt sie ein Meisterstück der Folienfabrik vor. Die Firma plante und realisierte ein in Deutschland einmaliges Vorhaben. Die Fassade eines Plattenbaus wurde mit Farbe in eine Häuserzeile von Fachwerkhäusern verwandelt.

Weitere Stationen sind die Häselburg in der Innenstadt als Zentrum der freien Kunst und das Depot mit Werken von Otto Dix. Schließlich war sie zum Theaterball ins Geraer Theater eingeladen, schaute hinter die Kulissen und genoss aber auch die rauschende Ballnacht.