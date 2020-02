Die Schüler der Ostschule werden in der ehemaligen Berufsschule in der Eiselstraße unterrichtet. Die Sanierung der Ostschule soll zum Schuljahr 2022/23 abgeschlossenen sein. Die Schülersprecher Veit Raupach, Selina Dambrowski und Tobias Taudte (v.li.) werden das in ihrer Schulzeit nicht mehr erleben.

Gera. Seit einem halben Jahr lernen die Schüler der Ostschule im Ausweichquartier in der ehemaligen Berufsschule in der Eiselstraße in Gera-Debschwitz.

Mit dem neuen Standort in Gera-Debschwitz arrangiert

Seit einem halben Jahr lernen die Schüler der Ostschule in ihrem Ausweichquartier in der ehemaligen Berufsschule in der Eiselstraße in Gera-Debschwitz. „Dass, worüber sich die Eltern am meisten Gedanken gemacht haben, wie ihre Kinder herkommen, ist überhaupt kein Problem. Manchmal sind die Schüler pünktlicher als am alten Standort. Denn die meisten fahren hierher mit der Straßenbahn. Das klappt“, schätzt Horst Röhnert, der stellvertretende Schulleiter, der bisher kommissarisch die Regelschule führte, ein. Auch mit den Anwohnern habe man mittlerweile recht guten Kontakt und sich gemeinsam arrangiert.

„Wir haben uns recht gut eingelebt. Die gekürzten Pausenzeiten sind etwas gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten funktioniert es“, urteilt Schülersprecherin Selina Dambrowski aus der zehnten Klasse. „Was allerdings die Räumlichkeiten betrifft, haben wir fast bis Dezember gebraucht, um alles in die Reihe zu bekommen“, gesteht der stellvertretende Schulleiter. Manchmal hänge es eben an Kleinigkeiten. „So fehlt bis heute ein Knauf für die Tür des Chemieraumes. Aus Sicherheitsgründen darf es dort keine Klinke geben. Gibt es aber. Deshalb müssen wir den Raum stets zuschließen und doppelt achtgeben“, erzählt Röhnert. Auch mit den zum eigenen Schulhaus vergleichsweise kleinen Klassenräumen und engen Fluren werden die Schüler und Lehrer weiter leben müssen. Zumal in den Schülerzahlen stets Bewegung ist.

„Jeden Monat kommen neue Schüler. Unsere Klassen fünf bis sieben sind voll besetzt. Hier können wir nicht einen einzigen Schüler mehr aufnehmen“, resümiert Horst Röhnert. 280 Kinder lernen aktuell an der Ostschule, davon 25 Prozent Migranten. Dabei sieht der stellvertretende Schulleiter den Lehrermangel nach wie vor als Hauptproblem: „An vielen Stellen fällt Unterricht aus. Da gibt es auch vom Schulamt keine Lösung, weil keine Lehrer verfügbar sind. Hinzu kommt, dass im Sommer acht Kollegen gehen und keiner weiß, wie viele eingestellt werden“, klagt Horst Röhnert. Man nehme wirklich jeden, dessen man irgendwie habhaft werde, macht er die Misere deutlich. Froh sei er deshalb, dass das sogenannte Teamteaching im nächsten Jahr weiterläuft. Denn das habe sich am Haus sehr bewährt. Hier begleiten zwei Schulsozialarbeiter jeweils eine Klasse und unterstützen den Lehrer entsprechend.

Seit Anfang Februar 2020 ist Doreen Amberg Schulleiterin. Bisher hat der stellvertretende Schulleiter Horst Röhnert die Geschicke der Schule kommissarisch geführt. Foto: Peter Michaelis

Für Horst Röhnert heißt es in den Februarferien erneut: umziehen. Diesmal im Haus, eine Etage höher. Das macht er jedoch sehr gern. Denn seit vier Tagen gibt es an der Ostschule wieder eine Schulleiterin. Doreen Amberg ist die Neue. „Wir haben den Turbo eingeschaltet, damit ich jetzt im Februar starten konnte“, erzählt die 32-Jährige, die direkt aus der Elternzeit kommt. Zuvor hatte sie in Weimar als stellvertretende Schulleiterin die Thüringer Gemeinschaftsschule Carl Zeiss geführt und diese einstige Regelschule in die neue Schulform mit übergeleitet. Der Liebe wegen sei Doreen Amberg nach Gera gezogen. „Für mich war es dann ein großer Schritt zu sagen, ich will nicht mehr nach Weimar fahren. Denn wenn man eine solche Schule von der Pike an mit aufbaut, steckt man sehr viel Herzblut rein“, berichtet die junge Mutter.

Horst Röhnert freut sich, dass nun wieder im Leitungsteam gearbeitet werden und er sich auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann: auf Unterrichts- und Raumplanung beispielsweise, auf Dinge, die mit dem Umbau am alten Standort zusammenhängen und vieles andere. „Wir haben eine Stunde gebraucht, um zu wissen, dass die Chemie zwischen uns beiden stimmt“, sagt er froh. Alles sei noch neu, „aber das, was ich bis jetzt sehen konnte, zeigt mir: Hier gibt es ein tolles, engagiertes Kollegium, das mich sehr freundlich aufgenommen hat und mir das Ankommen erleichtert“, schätzt Doreen Amberg ein. Nicht zuletzt hilft Doreen Amberg mit ihrer Fachkombination Deutsch und Ethik, den Ethiklehrer-Mangel an der Ostschule zu beseitigen. „Wir durften dieses Halbjahr in den Klassenstufen fünf bis acht keine Ethiknoten verteilen, da wir in diesem Fach keinen Unterricht geben konnten“, so Röhnert. Und da die Ostschule perspektivisch in eine Thüringer Gemeinschaftsschule umgewandelt wird, steigt Doreen Amberg nicht nur in den Schulalltag ein, sondern wird mit am Schulkonzept arbeiten. Dafür dürfte sie nicht zuletzt von Weimar profitieren.