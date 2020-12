Mit dem Weihnachtsbus durch Gera

Flotte Weihnachtsmusik schallt durch die Villa in der Berliner Straße 138. Erzieherin Anne Rauch stimmt die Bewohner auf den dritten Advent und eine besondere Überraschung ein. Wenige Minuten später rollt ein weihnachtlich geschmückter Bus von Herzum Tour’s auf den Hof. An Bord: ein Weihnachtsmann, Weihnachtselfen und Geschenke für alle Bewohner des Hauses.

Doreen Baumann, Erzieherin im Heim, hatte die Idee für die Weihnachtsbus-Premiere, wofür viele Partner und private Spender gewonnen werden konnten. Beispielsweise die LVM-Agentur Fischer & Hauffe und Herzum Tour’s. Busfahrer Christian Rebentisch steuerte das Gefährt und lud auch zur Extra-Tour durch die Stadt ein. „Gemeinsam feiern oder essen – all das geht durch die Pandemie nicht. Wir dachten, wir bringen in diesem Jahr etwas Weihnachten zu euch“, sagt Tim Hauffe von der Geraer Agentur, die schon seit mehreren Jahren das Wohnheim unterstützt. „Jeder hier hat sein Päckchen zu tragen. Da ist es eine Herzensangelegenheit, ihnen etwas Freude zu bringen“, betonte Christian Rebentisch, der auch als Lebensgefährte von Erzieherin Doreen Baumann genau weiß, wovon er spricht.

Die Einrichtung der stationären Jugendhilfe unter Trägerschaft des Internationalen Bundes beherbergt derzeit 14 Jugendliche sowie sechs junge Mütter. Seit August 2020 gibt es zudem einige Wohnungen im Nebenhaus, wo Jugendliche ab Volljährigkeit – aktuell sind es vier – ihr Leben in Selbstständigkeit erproben können – mit weniger Betreuung, jedoch „Rettungsanker“.

Das typische Heimkind gibt es nicht mehr

„Das typische Heimkind gibt es nicht mehr. Wir betreuen junge Leute aus allen sozialen Schichten. Oft ist das Zusammenleben mit der eigenen Familie problematisch geworden. Werdenden oder jungen Müttern helfen wir, wenn sie in eine schwierige Lebenssituation geraten sind, bei der das Kindeswohl gefährdet ist. Das trifft zum Beispiel bei starker Verschuldung zu oder wenn Obdachlosigkeit droht. Oft erschwert auch eine mangelnde Perspektive oder nicht abgeschlossene Ausbildung das Dasein mit Kind“, berichtet André Altstädt, Erzieher und Leiter des Wohnheims.

Meistens keine oder nur sehr wenige Kontakte zur Familie

Acht Mitarbeiter begleiten und unterstützen die Bewohner. Für jene ist es oft am wichtigsten, Struktur in den Alltag zu bringen, Selbstständigkeit zu lernen und zu leben. Dinge, die die eigene Familie häufig nicht leisten kann oder will. „Viele unserer Bewohner haben gar keinen oder wenig Kontakt zu ihrer Familie. Deshalb wollen wir ihnen die Weihnachtszeit so stimmungsvoll und schön wie möglich gestalten“, sagt Erzieherin Anne Rauch.

Neugierig nimmt auch Lotta ihr Geschenk vom Bärtigen entgegen. Das Mädchen lebt mit Mama Lena und Brüderchen Emil seit einigen Monaten im Haus. „Hier habe ich immer Unterstützung“, erzählt die 20-Jährige. Ein Fachabitur in der Tasche möchte sie dual studieren, sobald ihr Sohn in die Kita geht.