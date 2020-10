Mit den Grünen in Geras Innenstadt Kippen aufsammeln

Am Samstag wird zum Kippensammeln in der Geraer Innenstadt aufgerufen.

Mit einer Saubermachaktion in Gera möchte die Grünen-Landtagsabgeordnete Laura Wahl auf Probleme aufmerksam machen, die durch das achtlose Wegwerfen von Zigarettenkippen entstehen.

„Kippen auf Straßen und Gehwegen sind nicht nur ein ästhetisches Problem“, sagt die umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion: „Weitaus schlimmer ist, dass die durch den Regen ausgewaschenen giftigen Substanzen in unser Grundwasser gelangen.“ Sie verweist auf die hochgiftige Inhaltsstoffe in den Filtern, wie Arsen, Blei, Chrom oder Cadmium, Nikotin, Formaldehyd und Benzol.

Der gemeinsame Kippen-Sammel-Einsatz startet am Samstag, 24. Oktober um 14.30 Uhr am Geraer Gustav-Hennig-Platz, von wo aus die Teilnehmer in die Innenstadt ausschwärmen. Neben Handschuhen sind Behälter mitzubringen, in denen die Kippen gesammelt und entsorgt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.