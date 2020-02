Mit einem Glücksengel als Kämmerin gestartet

Ein Glücksengel und ein Glücksschwein stehen jetzt auf dem großen Bürotisch, an dem einst Kämmerin Petra Rudolf über das Geld der Gemeinde Harth-Pöllnitz wachte. Die 63-Jährige ging in den Ruhestand und hinterließ der Nachfolgerin einen Plus-Haushalt.

Den verwaltet nun Stefanie Seidel. Sie ist die Neue. Schon an ihrem ersten Arbeitstag am 2. Januar tauchte sie in die Zahlen ein. „Der Finanzplan musste bis 2023 durchgegangen werden, um ihn zur Gemeinderatssitzung zum Abstimmen vorlegen zu können. Frau Rudolf hatte aber alles toll vorbereitet und stand mir zu Seite“, so die gelernte Verwaltungsfachangestellte. „Wenn ich Hilfe brauche, kann ich mich immer bei ihr melden.“ Seidel möchte künftig mehr die digitale Technik nutzen, zum Beispiel beim Erstellen von Listen. Ein bisschen Zeit zur Begrüßung blieb dennoch. „Sie war herzlich und das heftige Herzklopfen verschwand schnell“, so Seidel.

„Ich wollte mich verändern“, nennt die 33-Jährige den Grund für den Arbeitswechsel nach Niederpöllnitz. Hier ist auch ihre Familie zu Hause, hier ist sie verwurzelt. „Außerdem habe ich eine siebenjährige Tochter, die nun die Schule besucht“. Zehn Jahre war die junge Frau im Sozialamt Gera tätig, zuvor in der Stadtverwaltung Weida im Bereich Kasse und Vollstreckung und im Landratsamt Greiz. Das tolle Team aus Gera bleibt in Erinnerung, eingerahmt als Foto.

Schon als Kind hatte Stefanie Seidel ein Faible für Zahlen. Das ist bis heute so geblieben. „Ich habe mit meinem Papa viel Mathe gemacht.“ Im Weidaer Dörffel-Gymnasium wählt sie Mathe als Prüfungsfach. Studieren wollte die damals 18-Jährige nach dem Abi nicht. „Ich begann gleich mit meiner dreijährigen Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte.“

Arbeit mit nach Hause nehmen, möchte die Kämmerin nicht. „Ich muss auftanken und Zeit für meine Tochter haben, fürs Lesen von Biografien und Malen. Landschaften bringe ich aufs Papier.“

Und wenn Stefanie Seidel gebraucht wird, dann könne sie auch Beton machen. Das habe sie bei der Sanierung eines alten Hauses, gelernt, in dem sie mit ihrer Familie wohnt.