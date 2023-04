Mit fast drei Promille und Drogen im Blut: Lkw-Fahrer im Landkreis Greiz von Polizei gestoppt

Frießnitz. Ein Autofahrer alarmierte im Landkreis Greiz die Polizei wegen der auffälligen Fahrweise eines Lkw-Fahrers. Der hatte bereits einigen Schaden hinterlassen, als er gestoppt wurde.

Am Samstagvormittag gegen 9.40 Uhr wurde die Polizeiinspektion Greiz von einem Autofahrer informiert, dass vor ihm ein Lkw in Frießnitz (Landkreis Greiz) fährt, der eine auffällige Fahrweise zeige und schon mehrfach den Seitenstreifen der Fahrbahn überfahren habe. In Zusammenarbeit mit dem Inspektionsdienst Gera konnte der 40-Tonner auf der B92 am Abzweig Teichwitz gestoppt und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle des 43-jährigen Fahrers wurde laut Polizei ein Atemalkoholwert von 2,75 Promille festgestellt. Zusätzlich verlief ein durchgeführter Drogentest positiv. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Im Zuge der Nachermittlungen wurde festgestellt, dass der Lkw im Bereich Frießnitz und in Weida Sachschäden im Wert von circa 2000 Euro verursacht hatte. Gegen den Fahrer wird wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

