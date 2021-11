Mit Flasche geschlagen: Notorischer Provokateur festgenommen - wieder brennen Container

Gera. Diese Vorfälle meldet die Polizei für Gera.

Mit Bierflasche geschlagen: Notorischer Provokateur vor Club festgenommen

In der Nacht auf Sonntag gegen 1.45 Uhr bemerkte eine Streife der Polizei Gera zwei Männer, welche auf dem Bahnhofsvorplatz in Gera mehrere Gäste eines Clubs verbal provozierten und laut Polizei augenscheinlich in starker Alkoholisierung aggressiv auftraten. Beamte der Geraer Polizei und der Bundespolizei konnten lediglich den Älteren der beiden 19 und 23 Jahre alten Männer beruhigen und zum Verlassen des Ortes auffordern.

Der Jüngere kam den Anweisungen nicht nach, sodass dieser in Gewahrsam genommen wurde. Später meldete sich ein ebenfalls 23-jähriger Mann bei der Polizei Gera, welcher angab, dass genau diese Person ihm kurz zuvor eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen hatte. Dabei wurde er leicht verletzt.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Atemalkoholtest beim nun Beschuldigten ergab 1,65 Promille. Nicht nur das sich der 23-Jährige Tatverdächtige eine kostenpflichtige Übernachtung im Gewahrsam bei der Polizei Gera gönnte, muss er sich nun auch wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Wieder viele Alkoholfahrten von E-Scooter gestoppt

Bei Verkehrskontrollen stellte die Polizei Gera von Freitag bis Sonntag wie zu den vergangenen Wochenenden eine Vielzahl von Trunkenheiten im Straßenverkehr beim Führen von E-Scootern fest. In 11 Fällen verstießen die Verkehrsteilnehmer gegen die Regeln.

Gegen vier Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet, da ihre Alkoholwerte jenseits der Grenze von 1,1 Promille lagen. Ihnen droht der Verlust ihres Führerscheins bzw. einer Sperre zum Erwerb eines solchen. In den restlichen 7 Fällen müssen sich die Betroffenen Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.

Die Polizei Gera weist nochmals darauf hin, dass ein E-Scooter als Kraftfahrzeug hin. Ergo gilt die 0,5 Promille Grenze. Sollte der getestete Promillewert 1,1 Promille und mehr betragen, so gilt die absolute Fahruntüchtigkeit und die Polizei leitet Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. In diesen Fällen wird der Führerschein des Fahrers eingezogen.

Wieder brennen mehrere Abfallcontainer

Samstagabend gegen 21.10 Uhr rückte die Feuerwehr Gera sowie die Polizei zu mehreren Containerbränden in Gera-Bieblach aus. Zum wiederholten Male steckten Unbekannte vier Abfallbehälter im Glück-Auf-Weg sowie in der Erich-Weinert-Straße in Brand. Ein schnelles Löschen durch die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Die Polizei Gera nimmt Zeugenhinweise unter 0365-8290 entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen