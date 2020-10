Mit Fröschen kann man Mäuse machen im Hugo in Gera

„Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.“ Dritter ist das Publikum. „Zwei vor Zwölf“ heißt die erste Eigenproduktion der neuen Spielzeit und nach der Corona-Zwangspause in der Kleinen Komödie Gera im Hugo. Premiere ist am 8. Oktober, um 20 Uhr. Kabarettist Lothar Bölck, bekannt aus der MDR Polit-Satire Kanzleramt Pforte D, hat das Stück geschrieben: wortgewandt, provokant, nachdenklich und amüsant.

Zwei Typen stellen sich vor die Zwölf und schwören Stein und Bein, alles auf dieser Welt zu wissen. Sie erklären mit Nachdruck, wie Krisen entstehen oder wie man erreicht, dass mehr Wähler in die Urne springen. Peter Treuner von den Academixern aus Leipzig und Thomas Puppe aus Gera schlüpfen in verschiedene Rollen. Mal spielen sie Trunkenbold, Geldräuber und Spekulant. „Denn auch mit Fröschen kann man Mäuse machen“, heißt es in einer Szene. Man muss nur wissen wie.

„Wir wollen die Leute wieder ins Kabarett ziehen“, so Thomas Puppe. „Mit Abstand natürlich und weniger Plätzen wegen der Hygieneregeln.“ Sieben Monate, davon acht Wochen Theaterferien, war die Komödie geschlossen. Seit Ende September darf wieder herzhaft gelacht werden, zum Beispiel bei „Dealer zweier Herren“, „Pfortissimo - Rest of Pförtner“ oder mit Franzsika Troegner und Jaecki Schwarz.

Karten für die Premiere gibt es unter 0365/83 50 67 42, www.kleine-komoedie-gera.de