Mit Graf Heinrich XXX. in Tinz unterwegs

Gera. Interessante Stadtführungen werden am Wochenende in Gera angeboten.

Zu Sonderführungen zur Höhler Biennale „irdisch-UNTER-irdisch“ wird wieder am Sonnabend, 14. August, und Sonntag, 15. August, um 15 Uhr am Museum für Angewandte Kunst, Greizer Straße 37, eingeladen

Interessierte können sich auch für einen unterhaltsamen Stadtrundgang durch die Geras Altstadt entscheiden. Dieser findet am 14. August statt. Los geht es um 14 Uhr an der Gera-Information im Markt 1a. Der Rundgang führt durch die historische Innenstadt Die Teilnehmer bekommen wissenswerte Details aus der Stadtgeschichte, über Sehenswürdigkeiten und Unterhaltsames über Geras historische Originale.

Eine Villentour durch Untermhaus startet am 15. August ab 14 Uhr am Theater. Ein Gästeführerin zeigt die eindrucksvollen Villen am Theaterplatz und Untermhaus. Sie sind bauliche Zeitzeugen, die viel über deren Erbauer, Zeitgeschmack und Wohlstand einer einst blühenden Industriestadt erzählen. Es gibt Informationen zur Villa Voß, der Ramminger Villa, der Villa Weber, Villa Dix sowie den Villen in der Küchengartenallee.

Am 15. August gibt sich von 14 bis 16 Uhr Graf Heinrich XXX. Reuß j. L. in Tinz die Ehre. Er macht neugierig auf den Stadtteil und seine Besonderheiten. Untermalt mit Anekdoten und interessanten Bezügen zu Geras Stadtgeschichte wird über die Ortshistorie von der Gründung als slawische Befestigung bis zum modernen Hochschulstandort berichtet. Als Höhepunkt erwartet die Gäste die Besichtigung der ehemaligen Wallfahrtskirche St. Margareten und des Festsaals im wiedereröffneten Tinzer Wasserschloss. Treffpunkt ist die Straßenbahnhaltestelle Tinz in der Berliner Straße (ehem. Wendeschleife).

Karten für die Führungen bitte im voraus erwerben bei der Gera-Information, Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr, Markt 1a, Telefon: 0365 8 38 11 12 E-Mail: tourismus@gera.de Internet: www.tourismus.gera.de