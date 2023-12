Advent in Gera Mit Handschellen zum Weihnachtsmarkt in Gera-Lusan

Gera Was der Weihnachtsmarkt in Geras größtem Stadtteil an Neuem zu bieten hat.

Fürs Foto haben die Kontaktbereichsbeamten der Polizei schon mal die Handschellen gezückt - um zumindest symbolisch den Weihnachtsmann zum diesjährigen Weihnachtsmarkt in Lusan zu führen. Der bärtige Alte im roten Rock mit einem Beutel voller kleiner Gaben ist den Kindern im größten Stadtteil von Gera mit Polizeihilfe gesichert. Pünktlich 14 Uhr soll er am Freitag, 8. Dezember, um 14 Uhr den diesjährigen Lusaner Weihnachtsmarkt eröffnen.

Fest erstmals an der „Lusaner 10“

Auch darüber hinaus wird der diesjährige Weihnachtmarkt in Lusan am Freitag und am Samstag mit einigen Neuerungen daherkommen: Gefeiert wird erstmals auf dem Basketballplatz des Vereins- und Stadtteilhauses „Lusaner 10“ in der Werner-Petzold-Straße 10. Statt der bislang üblichen Weihnachtsbuden, die veräußert wurden, werden die Organisatoren ein großes Weihnachtszelt aufschlagen. „Damit es richtig gemütlich wird“, versichert Andrea Schramm, die Chefin der Geraer Kindervereinigung, die den Weihnachtsmarkt gemeinsam mit vielen Partnern im Stadtteil vorbereitet hat.

Kulinarisches, Kino und musikalische Klänge

Adventsstimmung wird garantiert mit allerlei selbstgebackenen Plätzen und Kuchen von der Kindervereinigung und den Lusaner Chorfrauen, gebrannten Mandeln, kandierten Nüssen und vielen anderen weihnachtlichen Köstlichkeiten zum Naschen und Trinken. Selbstgebasteltes und Handgenähtes, Keramik und Lusan-Bücher aus der Geschichtswerkstatt werden auf dem Markt in Lusan zu finden sein. Zu weihnachtlichen Klängen werden sich die Beats von heimischen Bands am Freitag und am Samstag Schlager, Hits und Oldies gesellen. Auf dem Freitagsprogramm steht zudem ein Überraschungsfilm „mit drei Nüssen und ein bisschen Zauberei“, mehr will Andrea Schramm gar nicht verraten. Außer: Dass das Kino unter freiem Himmel stattfinden, aber der Film mit Sicherheit für warme Herzen sorgen wird.

Am Samstagmittag wollen Tänzer des Interkulturellen Vereins die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Lusan erfreuen. Am Nachmittag ab 14.30 Uhr wird der Geraer Weihnachtsmann seine Sprechstunde abhalten. „Das ist sicher“, sagt die Vereinschefin. Ob er freiwillig kommt oder in Handschellen vorgeführt werden muss, ist noch nicht gewiss.

Weihnachtsmarkt in Gera-Lusan im Freigelände des soziokulturellen Zentrums in der Werner-Petzold-Straße 10 am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag ab 11 Uhr.