Mit 500 Euro das Klassen-Sparschwein füttern können Teilnehmer an der Aktion "Klasse macht Kasse" von Sparkasse Gera-Greiz und der Ostthüringer Zeitung

Mit klasse Projekten in Gera und Kreis Greiz die Klassenkasse aufbessern

Mit klasse Projekten die Klassenkasse um 500 Euro aufbessern: Darum geht es bei der neuen Aktion „Klasse macht Kasse“ von Sparkasse Gera-Greiz und der Ostthüringer Zeitung. Ab sofort und bis zum 30. Juni 2020 können sich ganze Schulklassen oder Schülergruppen einer Klasse mit ihren Projekten bewerben.

Egal, ob Schulgarten-Projekt, Baumpflanzungen, Schülerzeitung, Schülerband, soziale, kulturelle oder sportliche Projekte – Schüler aller Altersklassen der Schulen in der Stadt Gera und im gesamten Landkreis Greiz können mitmachen. Wichtig ist, dass die Projekte aktuell laufen, zumindest aber bereits gestartet sind. Nicht berücksichtigt werden abgeschlossene Aktionen oder Vorhaben, die über die Idee noch nicht hinaus sind.

Bewerbungen für laufende Projekte können bis Ende Juni eingereicht werden

Beginnend ab Februar soll bis einschließlich Juni jeden Monat ein Sieger bestimmt werden, der sich über 500 Euro für die Klassenkasse freuen darf. Die Entscheidung über den Monatssieger trifft eine Jury, der die Leiterinnen der OTZ-Lokalredaktionen Gera und Greiz/Zeulenroda, Sylvia Eigenrauch und Katja Grieser, von der Sparkasse Uwe Müller und Daniela Pfeiffer sowie Schulleiter aus dem Landkreis und der Stadt angehören.

Die spannendsten Projekte werden in unserer Zeitung vorgestellt, auch als Motivation für andere Schüler, sich zu bewerben. Bewerbungen können fortlaufend bis Ende Juni eingereicht werden. Projekte, die in einem Monat nicht gewonnen haben, dürfen sich erneut bewerben. Es empfiehlt sich also, sich frühzeitig zu bewerben.

„Unsere Sparkasse engagiert sich traditionell für gemeinnützige Projekte in Gera und im Landkreis Greiz“, sagt deren Vorstandsvorsitzender Markus Morbach: „Daher wissen wir auch, dass junge Leute sich engagieren für ihre Schule und darüber hinaus im außerschulischen Bereich.“ In der Gemeinschaftsaktion mit der OTZ wolle man diese Kreativität noch stärker fördern. „Ich freue mich auf viele Ideen von Schulklassen, Schülergruppen und Arbeitsgemeinschaften und drücke allen die Daumen“, so Morbach.

OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch betont: „Die Ostthüringer Zeitung steht ja dafür, ehrenamtliches Engagement öffentlich nicht nur zu benennen und herauszustellen, sondern auch zu belobigen. Wir brauchen das für die Zukunft unseres Gemeinwesens.“ Es sei deshalb erwähnenswert, „dass die Sparkasse es nicht nur bei einem Schulterklopfen belassen will, sondern auch Geld in die Klassenkassen spült“, sagt er.

Bewerbung mit Projektbeschreibung an Uwe Müller von der Sparkasse Gera-Greiz, E-Mail: uwe.mueller@spk-gera-greiz.de.