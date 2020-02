Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Perlen des Folkrock in Gera zu Gast

Der Thüringer Folkbarde und Weggefährte von Klaus Renft, Andreas Schirneck, war in den letzten Jahren immer wieder in diversen Duo-Projekten auf Tour, so mit dem Stuttgarter Gitarristen Wolfgang Keune oder an der Seite des britischen Blues-Urgestein John Kirkbride. Diese Woche macht Schirneck mit einem seiner Solo-Programme Station in Gera.

Er liefert Folk-Klassiker jenseits des Mainstreams, wobei seine Vorliebe für die Musik von Neil Young nicht zu überhören sei. Aber auch Stücke von Tom Petty, Bob Dylan, Rio Reiser, Renft, Cat Stevens oder Crosby, Stills & Nash sowie eigene Songs aus seinen letzten Alben habe er im Gepäck.

Schirneck lässt in seinen Konzerten die Tradition der Singer/Songwriter der Siebziger wieder aufleben und zelebriert die Songs in der klassischen „Besetzung“ Gesang, Gitarre, Mundharmonika. Gerade diese Reduzierung auf den Kern der Musik scheine nach seiner Einschätzung ein Grund dafür zu sein, dass neben den „Alt-Hippies“ zunehmend junge Leute zu seinen Konzerten kommen.

Die Veranstaltung am Freitag, 28. Februar, beginnt um 20 Uhr im Köstritzer Bierhaus in der Schloßstraße 10 in Gera. Tickets gibt es unter der Telefonnummer 0365 / 7733 7150.