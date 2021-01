Mit Pfefferspray angegriffen - Streit an der Straßenbahnhaltestelle

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend gegen 21.20 Uhr in einem Supermarkt in der Heinrichsstraße einen 40-Jährigen mit einem Pfefferspray angegriffen. Er flüchtete nach Polizeiangaben im Anschluss.

Der 40-Jährige informierte sofort den Sicherheitsdienst, der die Polizei verständigte.

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365/829-0 oder bei der hiesigen Polizei zu melden.

Polizeieinsatz in der Thüringer Straße

Montagabend gegen 20.20 Uhr kamen mehrere Polizeistreifen an der Straßenbahnhaltestelle in der Thüringer Straße zum Einsatz. Dort waren nach Angaben der Polizei zwei Männer in Streit geraten.

Als dieser eskalierte, griff der 30-jährige Täter im Streit den Geschädigten körperlich an und verletzte den 23-Jährigen mit einer Glasflasche. Der Täter flüchtete und ließ sein Opfer zurück.

Der Geschädigte kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei konnte den Täter in Gewahrsam nehmen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Montag besprühten in den Morgenstunden bislang unbekannte Täter in der Zeulsdorfer Straße in Gera mehrere Briefkästen eines Wohnhauses. Die Geraer Polizei hat hierzu ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Tel. 0365-829-0 oder bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Fensterscheiben beschädigt - Ohne Führerschein unterwegs

Teenager aus Gera randaliert nach Corona-Kontrolle - 16-Jähriger kommt in die Psychiatrie