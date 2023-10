Mit Pfefferspray und Messern: Zehn Männer prügeln sich in Gera

Gera. In der Jenaer Straße kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zehn Personen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Polizei meldete am Mittwoch, dass sich am Dienstagmittag eine Auseinandersetzung mit zehn Beteiligten in der Jenaer Straße in Gera zutragen hat.

Es handelte sich dabei um zehn Männer, die in Streit geraten sind. Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass Pfefferspray und messerähnliche Gegenstände zum Einsatz kamen. Einer der Beteiligten wurde dabei leicht verletzt.

Eine Streife der Polizei konnte fünf der zehn Männer ausfindig machen. Nun bittet die Geraer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0365/82341465 (Bezugsnummer: 0264792/2023) um Zeugenhinweise.

