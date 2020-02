Mit Pinzette und Pinsel am Operationstisch

Mit einer Decke umwickelt, liegt in einem Wäschekorb ein Erbstück. Das Augenlid der großen Puppe aus den 50er-Jahren ist kaputt. Es soll repariert werden. Für Susann Kleinert aus Wildetaube ist es der zweite Besuch in Gera-Debschwitz „Ich war schon einmal hier, 1992.“ Ein Jahr, nachdem Ingrid Backofen und Renate Mittelsdorf ihre Puppenklinik in der Südstraße öffneten. „Elsa Puppenstube“ heißt ihr Krankenhaus. Eine Hommage? „Wir mussten ihm doch einen Namen geben. Meine Oma Elsa hat hier gewohnt“, so Ingrid Backofen.

In der kleinen Werkstatt warten die Patienten auf eine Operation. Eingedrückte Augen, herausgerissene Arme und Beine oder abgebrochene Finger lauten die Diagnosen. Manchmal klafft im Hinterkopf ein Loch oder bei einem Teddy versagt die Stimme. Keine hoffnungslosen Fälle. Mit ihrem Werkzeug wie Skalpell, Klemmzangen, Pinzetten, Pinsel, Farbe und Schleifpapier können die beiden Frauen helfen. Und das schon seit 29 Jahren. Wie vielen Puppen sie schon das Leben gerettet haben, wissen sie nicht. „Ein paar Tausende könnten es sein.“ Manches reparierte Exemplar findet sich längst irgendwo in den USA, Australien, Kanada und Österreich wieder.

Nah am Originaldran sein

Ihre Sammelleidenschaft für alte Puppen führte auch hier die befreundeten Frauen zusammen. Ein Spaziergang über einen Flohmarkt weckte Ingrid Backofens Neugier vor weit über 40 Jahren. Fast zeitgleich sah Renate Mitteldorf in einer Truhe den Badehans, eine Porzellanpuppe. „Vieles was ich entdeckte und kaufte war kaputt, der Besuch bei einem renommierten Puppendoktor zu teuer. Da entstand die Idee, selbst eine Klinik zu eröffnen.“ Ihr Anspruch beim Reparieren und Restaurieren so nah wie nur möglich am Original dran sein, begleitet die Frauen bis heute. Das braucht Zeit, Fingerfertigkeit, Geduld und Ersatzteile. Die gibt es zum Glück noch reichlich. Sie stammen unter anderem aus dem abgewickelten Haus der Dienstleistungen. „In Kartons befinden sich zahlreiche Hände und Beine“, sagt Renate Mittelsdorf. Aus dem Nachlass einer Schneiderin, die auch für das Theater arbeitete, kamen Zigarrenschachteln. Sie waren mit nach Farben sortierten Knöpfen und Bändern gefüllt. Zelluloid-Beine sind verpackt.

Ältester Patient waraus dem Jahr 1860

An der Wand baumeln Puppenkörper aus den 20er-Jahren. Perücken sind in Beuteln verstaut. Dicht an dicht stehen in einem Regal aneinander gereihte Köpfe aus unterschiedlichen Zeitepochen. Platz ist ebenso Büchern vorbehalten, aus denen die Frauen ihr Wissen schöpfen, eintauchen in die Geschichte der Thüringer Puppenkunst. Die älteste Patientin der Doktorinnen ist dem Jahr 1860 zugeschrieben, mit Biskuit-Porzellankopf und Lederkörper. Vorwiegend betagte Frauen und Männer bringen ihre Schätze und mit ihnen ein Stück ihres Leben. Es ist oft von Flucht gezeichnet. Das berührt. Manche Puppe soll generalüberholt werden, um sie an die nächste Generation zu vererben.

Auf Renate Mittelsdorfs Tisch liegt eine Porzellanpuppe. Ihre Augen müssen eingesetzt werden. Winzige Finger zu reparieren, ist Ingrid Backofens Aufgabe. Beide Ärztinnen bedauern, dass billige Plaste-Puppen aus Asien den Markt überschwemmen und irgendwann weggeworfen werden. Sie glauben, dass die alte Kunst des Reparierens und Restaurierens mal ausstirbt. Werkstätten in Thüringen schließen aus Altersgründen oder tragen sich nicht. Solange Finger und Augen mitmachen, wollen die Frauen ihre Klinik geöffnet lassen. Beide sind Rentner, ihr Hobby möchten sie nicht missen.

Es klingelt. Eine neue Kundin. Sie wird in den Verkaufs- und Ausstellungsraum geführt. „Die Ladeneinrichtung von 1920 und die Kasse haben wir vom Hutmacher Zahn, als er sein Geschäft auflöste“, erzählt Renate Mittelsdorf. Ein Handwerk, dass in Thüringen auch ausstirbt.

Puppenklinik „Elsas Puppenstuben, Südstraße 45 in Gera, Öffnungszeiten: Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, Samstag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr, Telefon 0365/710 5364