Mit Zwiebelkuchen zum vorzeitigen Gesellenbrief

Weida. Mit hervorragenden Leistungen hat Jannik Biernoth aus Weida jetzt seinen Gesellenbrief im Bäckerhandwerk in der Tasche. Statt nach drei Jahren Lehrzeit konnte er in Gera ein halbes Jahr früher seine Gesellenprüfung absolvieren.

Die Aufgaben waren umfangreich. So musste der 20-Jährige beispielsweise ein Mischbrot aus Sauerteig ebenso herstellen wie Kleingebäck. Aber auch Backwarensnacks mit Leberkäse, Shrimps und Camembert belegte Roggenbaquettes waren gefordert. Die Herstellung eines Thüringer Quarkkuchens aus Hefeteig mit Streuseln, Teegebäck aus Mürbeteig sowie ein Zwiebelkuchen standen auf der Liste. Den Abschluss der Prüfung bildete ein verziertes Schaubrot.Die Prüfungskommission war von seinen praktischen Leistungen überzeugt. In der Theorie hatte er bereits in allen drei Teilen die Note 1 erzielt.

Auch sein Chef, Bäckermeister Michael Möbius aus Gera, bei dem er seine Ausbildung absolviert hat, freute sich mit seinem Schützling.

Für Jannik Biernoth stand früh fest, dass seine berufliche Zukunft im Bäckerhandwerk liegen wird. Auf den Geschmack kam er bei mehreren Praktika, in einer Weidaer Bäckerei und in anderen kleinen und großen Bäckereien. Der Gymnasiast, der erst nach dem Abitur ins Handwerk gehe wollte, entschied sich anders. „Nach der 11. Klasse verließ ich das Gymnasium. Ein Einser- oder Zweierkandidat war ich nicht. Ich wollte gleich was Handfestes lernen. So bewarb ich mich in der Bäckerei Möbius um eine Lehrstelle“, erzählt er. Diesen Schritt hat er nicht bereut. „Mit gefällt die Arbeit.“ Das zeitige Aufstehen sieht Jannik als Vorteil. „Ich finde, dass die Zeit schneller vergeht, als bei der Arbeit am Tag. Außerdem habe ich dann tagsüber viel mehr Freizeit“, sagt er lächelnd.

Jannik will das kommende Jahr weiter als Bäckergeselle in der Bäckerei Möbius arbeiten. Anschließend möchte er noch einmal in einem größeren Betrieb Erfahrungen sammeln, um dann den Meisterbrief in Angriff zu nehmen. red