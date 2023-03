Mittelalterliche Zeitreise auf der Weidaer Osterburg

Weida. In Weida steigt wieder das Burgspektakel. Was wird geboten? Wie sind die Öffnungszeiten? Was kostet der Eintritt? Antworten hier:

Kaum ist die neue Saison auf der Weidaer Osterburg eröffnet, steht das erste große Fest auf dem Burggelände an. Zum 18. Mal lädt die Agentur Coex zum mittelalterlichen Burgspektakel ein. Am Sonnabend und Sonntag, 25. und 26. März, lockt jeweils ab 11 Uhr das Markttreiben in dem mittelalterlichen Gemäuer.

Historische Handwerks- und Händlerstände können erkundet werden, so sind unter anderem die Kürschnerei, der Holzschnitzer, die Öl- und Porzellanmalerin, die Brettchenweberin, der Brandmaler und viele weitere Handwerker bei der Arbeit zu erleben. Auch allerlei Künstlervolk ist dabei, Gaukler „Laut’n Hals“, die Feuer- und Fakirshow von „Rudolfo“, das „Theatrum Pupa“ mit Geschichten für die kleinen Ritter und Prinzessinnen und die Spielleut von den „Feuervögeln“ sorgen für Kurzweil. Im Ritterlager kann man die „Ritter der Osterburg“ beim Lagerleben beobachten, oder ihnen bei Schwertkämpfen zusehen. Für Kinder gibt es zudem Kinderarmbrustschießen, Basteln und Kerzenziehen, Holzschnitzen oder sie können das historische Kinderkarussell fahren, mit reiner Muskelkraft betrieben. Gastronomen sorgen für die Verpflegung.

Geöffnet ist der Markt am Samstag von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Gewandete und Ermäßigte (Schüler, Studenten und Schwerbeschädigte), eine Familienkarte (zwei Erwachsene, zwei Kinder) kostet 25 Euro, Kinder bis sieben Jahre haben freien Eintritt. Der Eintritt ins Osterburg-Museum ist inklusive. Es gilt zu beachten, dass die Brücke am Bürgerhaus gesperrt ist, die Umleitung von der Neustädter Straße aus über den Schloßmühlenweg führt aber direkt am günstig gelegenen Parkplatz Lederwerke vorbei.