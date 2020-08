Mittelalterliches Treiben auf der Osterburg Weida

Handwerker, Händler und edle Ritter mit ihren Burgfräuleins haben am Wochenende (29./30.08.2020) ihre Zelte auf der Osterburg in Weida aufschlagen. Kinder und Erwachsene konnten sich beim Axtwerfen, Armbrustschießen oder beim Bummel über den Mittelaltermarkt in längst vergangene Zeiten entführen lassen. Kasandra durfte sich für zwei Taler mit dem Kolkraben von Anastasia fotografieren lassen.