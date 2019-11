Gera. Am 30. November und 1. Dezember sind im Kultur- und Kongresszentrum 10 Anlagen zu bestaunen.

Modellbahnen drehen im KuK Gera ihre Runden

Die Herzen von Freunden der Miniatur-Eisenbahnen sollen am ersten Adventswochenende im Kultur- und Kongresszentrum Gera wieder höher schlagen. Dort findet die nach eigenen Angaben größte Modellbahnausstellung Ostthüringens in der Vorweihnachtszeit statt. Präsentiert vom Ostthüringer Modelleisenbahnclub Gera zeigen Vereine und Modellbahnfreunde auf beiden Etagen des Foyers mehr als zehn Modelleisenbahnanlagen unterschiedlicher Spurweiten, dieses Jahr sogar erstmals mit internationaler Beteiligung. Aus Polen reisen Tomasz Florczak und seine Freunde mit ihrer H0-Anlage „Karnin Gorzowski“ an. Aus Jena ist der MEK Jena 49 mit der 0m-Anlage „Goms“ zu Gast. Die Schülergruppe des Jenaer Vereins baute einen Teil der Schweizer Furka-Oberalp-Bahn nach.

Eine 13 Meter lange H0-Modulanlage nach Motiven seiner sächsischen Heimat stellen Thomas Pohle und Freunde aus. Die letzten Meter der Brockenbahn mit dem Bahnhof Brocken haben die Mitglieder der Bahn-Sozialwerk-Gruppe „Harzquer- und Brockenbahn“ aus Wernigerode auf ihrer Anlage nachgebaut. Dieter Frisch kommt mit seiner „Trümmerbahn“ aus Berlin. Der Geraer Verein zeigt seine beiden TT-Anlagen „Neuenstein“ und „Altmittweida“. Zusätzlich gibt es Workshops mit Tipps und Tricks, von der Gestaltung der eigenen Modelleisenbahn bis zur Programmierung von Sounddecodern. Geöffnet ist jeweils am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.