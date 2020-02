Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mondlandung in der Geraer Volksbankfiliale

Bis zum 17. April ist in der Volksbank-Filiale in der Leipziger Straße unter dem Titel "An den Mond-Auf den Mond-Und darüber hinaus" eine Ausstellung zu sehen, die Kunst und Wissenschaft vereinen soll. Anlässlich des 50. Jahrestages der Mondlandung im vergangenen Jahr entstand eine Ausstellung mit verschiedenen Sichtweisen auf das Ereignis. Der Geraer Künstler Wolfgang Schwarzentrub näherte sich dem Thema eher humorvoll. Für Simone Schönemann gab es in den drei Kastinaten einiges zu entdecken.