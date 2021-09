Montags freies Impfen in Gera

Gera. In der Impfstelle in der Johannes-R.-Becher-Straße ist Impfen gegen Corona ohne Anmeldung möglich.

An den kommenden Montagen, 27. September und 4. Oktober, findet in der Impfstelle Gera I, Johannes-R.-Becher Straße 1, ein freies Impfen zwischen 10 Uhr und 13 Uhr ohne Anmeldung statt. Darüber informiert die Geraer Stadtverwaltung. Gewählt werden könne zwischen BionTech oder Johnson&Johnson. Impfwillige dürften in den vorangegangenen zwei Wochen keine andere Impfung erhalten und keine Fiebererkrankung gehabt haben. Auch Genesene nach einer Corona-Infektion könnten sich impfen lassen, sofern die Krankheit länger als vier Wochen zurückliegt. Jene erhielten dann nur eine Impfung, unabhängig vom Impfstoff. Mit Wartezeiten müsse gerechnet werden.

