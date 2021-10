Moped flüchtet vor Polizeikontrolle in Gera durch Heinrichsgrün und über Fußgängerbrücke

Gera. Der Mann nahm keine Rücksicht auf Fußgänger und beschädigte auch das Polizeiauto. Das ist zu ihm bekannt.

Freitag gegen 12.45 Uhr wollten Polizeibeamte in der Straße des Friedens in Gera einen Simson-Fahrer kontrollieren. Als der Mann dies erkannte, flüchtete er durch die Beethovenstraße und Mozartstraße über eine Fußgängerbrücke in den Hofwiesenpark. Dabei verhielt er sich laut Polizei rücksichtslos gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern und Fußgängern. Auch am Einsatzfahrzeug verursachte er leichten Schaden.

Beim Fahrzeug handelte es sich um eine Simson S51 mit blau lackiertem Tank. Der Fahrer trug einen auffälligen neongelben Enduro-Helm und hatte eine kräftige Statur sowie nach Angaben der Polizei "mitteleuropäisch wirkende helle Haut".

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei Gera hat Ermittlungen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Zeugen, welche gefährdet wurden oder Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter Tel. 0365 829-0 zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Versuchter Totschlag an Siebenjähriger in Gera: Doch kein Fall fürs Landgericht

Illegales Einschleusen: Durchsuchungen und Festnahme auch in Gera