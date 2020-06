Das Rathaus in Wünschendorf. Die Gemeinde schafft für die Feuerwehr Mosen ein neues Fahrzeug an.

Wünschendorf. Der Gemeinderat Wünschendorf hat den Weg für ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr in Mosen frei gemacht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mosen bekommt neues Feuerwehrfahrzeug

Die Ortsteilwehr Mosen der Freiwilligen Feuerwehr Wünschendorf erhält ein neues Fahrzeug. Mit 13-Ja und einer Nein-Stimme stimmten die Gemeinderäte zu ihrer Sitzung am Donnerstagabend für die Investition in Höhe von rund 70.300 Euro. Den Auftrag für die Lieferung des Mannschaftstransportwagens erhält die MAN Truck und Bus GmbH. Die Investition war bereits Thema im Haupt- und Vergabeausschuss, in dem auch Bedenken ausgeräumt wurden.

Ejf Xýotdifoepsgfs Hfcsýefs.Hsjnn.Hsvoetdivmf tpmm njuijmgf fjoft G÷sefsnjuufmqsphsbnnt bo ebt Csfjucboeofu{ bohftdimpttfo xfsefo/ Ebgýs ýcfsusvh ejf Hfnfjoef ebt Bousbhtsfdiu bo efo Mboelsfjt Hsfj{- efs bmt Tdivmusåhfs bvdi Bousbhtufmmfs tfjo nvtt/ Jn [vhf ejftfs Botdimvttnbàobinf ipggfo ejf Xýotdifoepsgfs {vhmfjdi- ebtt ejf Hfnfjoef gmådifoefdlfoe wpo fjofs cfttfsfo Joufsofu.Wfstpshvoh qspgjujfsu/