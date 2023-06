Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt – Diebespärchen in Geraer Supermarkt

Gera Bei einem Unfall ist ein 47-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Außerdem wurde ein Paar beim Diebstahl erwischt. Die Meldungen der Polizei aus Gera.

Das meldet die Polizei aus Gera:

Motorradfahrer kommt von Straße ab

Am Samstag gegen 16 Uhr hat sich auf der Landstraße zwischen Gera-Liebschwitz und Niebra ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz schwer. Laut Zeugenaussagen war der Mann mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Motorrad sei daraufhin etwa 10 Meter weit in ein angrenzendes Feld gerutscht. Der 47-Jährige aus Sachsen verletzte sich schwer und wurde zur Behandlung in das Klinikum Gera eingewiesen.

Auf Diebestour im Supermarkt

Ein Diebespaar trieb am Samstag gegen 14.30 Uhr in einem Netto-Markt in der Reichsstraße sein Unwesen. Die Frau und der Mann haben mit einem grün-beige-farbenen Kinderwagen den Laden betreten und diverse Waren in den Wagen gelegt, teilte die Polizei mit. Als sie den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, passierten, wurden sie von einer Mitarbeiterin des Netto-Marktes angesprochen. Diese begann daraufhin die Waren wieder aus dem Kinderwagen zu nehmen. Um sich das Beutegut zu sichern, habe der Mann dann die Verkäuferin angerempelt und sei geflohen. Dabei habe er ein Kleinkind auf dem Arm gehabt. Eine Fahndung nach dem Paar lief bisher erfolglos. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Hinweise werden vom Inspektionsdienst der Landespolizeiinspektion Gera (07545 Gera, Theaterstraße 3, Tel. 0365 829-0) entgegengenommen.

