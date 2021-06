Motorradfahrer und Fußgängerin verletzt - Größerer Polizeieinsatz

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Fußgängerin angefahren und verletzt

Mittwochmittag gegen 12.10 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei in Gera zur Kreuzung Friedrich-Engels-Straße / Berliner Straße aus. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen einer 47-jährigen Opel-Fahrerin und einer 81-jährigen Fußgängerin, welche die Straße überquerte. Die Seniorin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und medizinisch versorgt. Die Geraer Polizei ermittelt.

Größerer Polizeieinsatz

Nachdem der Geraer Polizei die körperliche Auseinandersetzung zweier Männer gemeldet wurde, rückten am Mittwoch gegen 13.25 Uhr mehrere Polizeistreifen in die Trebnitzer Straße aus. Dort gerieten aus noch ungeklärter Ursache zwei Anwohner (23, 35) in Streit, welcher in einer gegenseitigen Körperverletzung endete. Der Streit war bereits vor Eintreffen der Beamten beendet. Diese leiteten die Ermittlungen ein. Die beiden Herren wurden leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war nicht notwendig.

Motorradfahrer verletzt - Hubschrauber nicht nötig

Am Mittwoch gegen 17.10 Uhr fuhr der 85-jährige Fahrer eines Motorrades Yamaha die Landstraße von Blankenhain in Richtung Seelingstädt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Bankette, kollidierte mit mehreren Leitpfosten sowie einem Verkehrszeichen und stürzte anschließend. Durch den Unfall wurde der Kraftfahrer verletzt, am Krad entstand Sachschaden. Während der Versorgung des Verletzten und den Bergungsmaßnahmen musste die Straße bis gegen 18 Uhr gesperrt werden. Zum Transport des Verletzten wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der aber nicht eingesetzt werden musste.

