Ab 26. Mai wird es für den Abiturjahrgang 2021 ernst, dann beginnen die schriftlichen Prüfungen in Thüringen.

Mottowoche mit Schnelltest und Maske in Gera

Gera. Geraer Goethegymnasiasten feiern Unterrichtsende unter Coronabedingungen.

Die 62 zu den Abiturprüfungen zugelassenen Schüler des Goethegymnasiums Rutheneum seit 1608 in Gera feiern bis Mittwoch die traditionelle Mottowoche zum Ende der Unterrichtszeit. Diese dauert in diesem Jahr allerdings nur drei Tage und ist den Themen Kindheitshelden, 80-er und 90-er Jahre sowie "Abistoskratie" gewidmet. Ab 26. Mai wird es für den Abiturjahrgang 2021 ernst, dann beginnen die schriftlichen Prüfungen in Thüringen.