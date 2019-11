Müllfrevel in Bad Köstritz

Müllsäcke mit Kunststoffresten eines Öltanks sind am Sammelplatz für Flaschen in der Mittelstraße abgelagert.

Bad Köstritz. Zum wiederholten Mal wurde ein Öltank aus Kunststoff an einem Glassammelplatz in Bad Köstritz abgelagert. Hinweise zum Verursacher erbeten.

Ein Öltank aus Kunststoff wurde am Sammelplatz für Flaschen in der Mittelstraße in Bad Köstritz abgelagert. „Der Tank war in Einzelteile zerschnitten und in sechs Müllsäcke verpackt worden“, berichtete Eckbert Gutbier, Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Umweltfrevel zum wiederholten Mal – erst vor drei Monaten war das Ordnungsamt auf eine derartige illegale Entsorgung aufmerksam geworden. Damals waren es fast doppelt so viele Säcke. Diesmal wurde der Kunststoff noch kleiner geschnitten. „Da hat sich jemand furchtbar viel Arbeit gemacht“, kommentierte Gutbier verärgert. Das Ordnungsamt hat Anzeige erstattet und will die Säcke auf dem Bauhof zwischenlagern, damit auf dem Sammelplatz wieder Sauberkeit herrscht. „Denn wo einmal Müll liegt, kommt schnell der nächste hin“, weiß Gutbier. Eine Müllablagerung mit schadstoffhaltigen Bestandteilen ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit Bußgeld von 150 Euro bis 2.500 Euro belegt werden, war aus dem Landratsamt zu erfahren. Geht von der Ablagerung eine Gefährdung aus, kann sie auch als Straftatbestand ausgelegt werden.