Mufflons, Bauernprotest, Silvester: Diese fünf Themen bewegten Gera in dieser Woche

Gera Das waren die meistgelesenen Beiträge der Geraer Lokalredaktion in den zurückliegenden sieben Tagen

1. Wie die Mufflons nach Ostthüringen kamen

Eine stattliche Herde Mufflons überquerte kurz vor dem Jahreswechsel im „Galopp“ eine Straße am Geraer Stadtrand. Gesichtet und fotografiert wurde der eher außergewöhnliche Wildwechsel nahe der Ortschaft Niebra vom Liebschwitzer Ortschronisten Stefan Bauch, der auch zur Geschichte der Wildschafe in unseren Breiten recherchiert hat.

2. Worauf sich die Geraer am Montag wegen des Bauernprotests einstellen müssen

Mehrere Protestaktionen haben Landwirte aus Gera und den benachbarten Landkreisen für Montag, 8. Januar, in Gera angekündigt. „Wir werden von früh an den gesamten Tag über an verschiedenen Stellen in der Stadt sein“, sagt der Geraer Anmelder auf Nachfrage unserer Zeitung. In der Stadt droht der Ausnahmezustand.

3. Der Jahreswechsel und die Folgen

Viel gelesen waren unsere Berichte rund um den Jahreswechsel, darunter der Brand in Heinrichsgrün kurz nach Mitternacht inklusive

der Bilder der Bilder Zum Jahreswechsel steht in Gera-Heinrichsgrün der Carport neben einem Wohnhaus in Flammen. Foto: Angelika Munteanu

, die Bilanz der Notaufnahme am SRH Wald-Klinikum, die Party unterm Turm von Schloss Osterstein, das etwas verspätete Neujahrsbaby und auch die Gedanken zum neuen Jahr von Pfarrer Gregor Hansel.

4. Bahn-Baustelle wirft ihren Schatten voraus

Die Erneuerung der Eisenbahnbrücke im Geraer Gessental zwischen Collis und Kaimberg abb Februar wirft ihren Schatten voraus. Am Mittwoch will die Bahn im Bildungswerk Kaimberg zu den Baumaßnahmen und den Auswirkungen informieren. Die Ankündigung und unser Kommentar dazu stießen schon vorab auf großes Interesse.

5. Krimhild Leutloff und ihr Schicksalstag

„Das ist Schicksal, das soll so sein“, meint Krimhild Leutloff (CDU), Bürgermeisterin der Stadt Ronneburg. Sie ist in ihrer zweiten Amtszeit, wegen eines Tages darf sie sich nicht um eine dritte Amtszeit bewerben. Woran genau das liegt, wie sie auf ihre Zeit im Rathaus blickt und was sie nach dem Ende ihrer Amtszeit tun wird, hat sie unserer Zeitung verraten.