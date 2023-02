Museum erinnert an Hans Fallada in Posterstein und Tannenfeld

Posterstein. Der Geburtstag des berühmten Schriftstellers jährt sich in diesem Jahr zum 130. Mal. In seiner frühesten Jugend, noch vor Beginn seiner Autorenkarriere, verbrachte Fallada längere Zeit in der Nervenheilanstalt in Tannenfeld und auf dem Rittergut in Posterstein.

Das Museum Burg Posterstein plant in diesem Jahr vier Kabinett-Ausstellungen, drei Ferienprogramme und „mindestens“ 16 Veranstaltungen. Darüber informiert Marlene Hofmann, die sich für das Museum um Marketing und Kommunikation kümmert, im Jahresplan für 2023.

Noch bis zum 19. März sind über 300 historische Postkarten aus Löbichau und Umgebung in der Schau „Liebe Omi, wie geht es Dir?“ zu sehen, die Frank Erler aus Löbichau leidenschaftlich sammelt. Die Karten werden zum 1. April von Eiern abgelöst: „Wenn die Osterglocken läuten“ ist die Ostereier-Schau überschrieben, die bis zum 1. Mai Ostereier aus der Sammlung von Peter Rehfeld zeigt, die in verschiedenen Techniken gestaltet wurden. Der gebürtige Rositzer übergab dem Museum Burg Posterstein 2021 seine Sammlung von rund 700 handgefertigten Ostereiern.

Jedes Ei ist ein Unikat

Seit über 40 Jahren gestaltet Peter Rehfeld in seiner Freizeit Ostereier. Dabei ist er beständig auf der Suche nach Inspiration. Fündig wird er in der Natur. Denn für die Gestaltung verwendet er bevorzugt Naturmaterialien und verbindet sie mit historischen Techniken. Zur Verzierung der Hühner-, Wachtel- oder Gänseeier nutzt Peter Rehfeld beispielsweise Stroh, Blumen und Gräser, Stoffe und Farben. Sie bilden nicht nur Muster, sondern zum Teil ganze Landschaften ab. Jedes Ei ist ein Unikat. Und doch sind diese Techniken zum Nachahmen geeignet.

Erinnerungen, Briefe, Fotos

Einer der beliebtesten deutschen Schriftsteller: Hans Fallada um 1930 Foto: Hans-Fallada-Archiv

Der Geburtstag des berühmten Schriftstellers Hans Fallada jährt sich in diesem Jahr zum 130. Mal. In seiner frühesten Jugend, noch vor Beginn seiner Autorenkarriere, verbrachte Fallada, dessen richtiger Name Rudolf Ditzen war, längere Zeit in der Nervenheilanstalt in Tannenfeld.

Dazwischen absolvierte er auf dem Rittergut Posterstein eine landwirtschaftliche Ausbildung. Anlässlich seines Geburtstags zeigt das Museum Burg Posterstein ab 14. Mai die Ausstellung „Hans Fallada – Familienbilder“ der Hans-Fallada-Gesellschaft. Diese schöpft aus den umfangreichen Beständen des Hans-Fallada-Archivs und rückt Erinnerungen, Briefe und Fotos der Familie Ditzen in den Mittelpunkt. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt dabei auf Rudolf Ditzens Jahre in Tannenfeld und Posterstein.

Nach einem missglückten Doppelselbstmord, bei dem sein Freund starb, kam der noch jugendliche Rudolf Ditzen zunächst in die Psychiatrie nach Jena. Eine Mordanklage konnte abgewendet werden. Er sei zur Tatzeit nicht zurechnungsfähig gewesen, lautete das Argument.

Erste Schritte in die Schriftstellerei

In der Abgeschiedenheit der modernen, privaten Heil- und Pflegeanstalt für Gemüts- und Nervenkranke in Tannenfeld sollte Rudolf Ditzen gesund werden. Was auch weitgehend gelang – und wohl das Verdienst von Betreuern und Ärzten sowie vor allem seiner Tante Ada war. Auf die Zeit des Aufenthalts lassen sich auch die ersten Schritte in die Schriftstellerei datieren. Die nächste Lebensstation des Patienten lag quasi nebenan – im zwei Kilometer von Tannenfeld entfernten Rittergut Posterstein. Der mittlerweile 20-Jährige startete hier ins Berufsleben: Zwei Jahre lang ließ sich Rudolf Ditzen auf dem Rittergut Posterstein zum Landwirt ausbilden. Der enge Kontakt zur Landbevölkerung soll für ihn später ein Quell der Inspiration für sein literarisches Schaffen gewesen sein.

Trotz dieses Versuchs, eine „normale“ Karriere einzuschlagen, geriet Hans Falladas Leben zu einer Achterbahnfahrt zwischen Kreativität, Depression und Sucht. Geplagt von Depressionen, denen er mit Drogen zu entfliehen suchte, kam Rudolf Ditzen 1917 zu einer Entziehungskur noch einmal nach Tannenfeld und zwei Jahre später abermals.

Die Fallada-Ausstellung wird von einem umfangreichen Begleitprogramm ergänzt. So soll es im Juli einen Filmabend geben, im August und September sind literarisch-musikalische Nachmittage in Posterstein und im Schlosspark Tannenfeld geplant.

Weihnachten und Meer

Das Ausstellungsjahr in Posterstein beschließt die Schau „Weihnachten und Meer – Weihnachtskrippen aus Ländern am Meer“. Jedes Jahr im Advent zeigt das Museum Burg Posterstein eine Auswahl aus seiner umfangreichen Weihnachtskrippensammlung. In diesem Jahr sind Krippen aus Ländern am Meer zu sehen – von Peru über Deutschland bis Italien.