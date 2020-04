Gera. Angewandte Kunst, also solche, die aus dem Alltag nicht wegzudenken ist, zeigt das gleichnamige Museum in Gera in der Greizer Straße.

Museumszeit: Das einzige Museum seiner Art in Thüringen

Es ist das einzige Museum seiner Art in Thüringen. Museum für Angewandte Kunst – nicht für die „Bildende“ Kunst, wie Malerei und Skulptur, sondern ein Museum für die „Angewandte“ Kunst. Kunst die jeden von uns umgibt: Werbung, Verpackung, Mode, Möbel, ja selbst Alltagsgeschirr oder Essbesteck fallen in diese Kategorie.

Das ist wohl die demokratischste Form der Kunst. Es betrifft also Objekte und deren Verpackungen des alltäglichen Lebens. Diese Arbeiten werden oftmals von Künstlern/Designern entworfen und anschließend industriell für alle erschwinglich hergestellt. Die Formsprache der Kunst wurde angewandt, um Objekte für den alltäglichen Hausgebrauch nicht nach rein technischen, sondern auch nach funktionalen und ästhetischen Aspekten zu gestalten.

Die Dauerausstellung im Museum „Art deco und Funktionalismus. Angewandte Kunst zwischen den Weltkriegen“ gibt einen vielfältigen Überblick über den künstlerischen Anspruch im Alltäglichen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Eröffnet wurde das Museum in der Greizer Straße 1984, parallel zu den in Gera ausgetragenen 20. Arbeiterfestspielen, damals noch unter dem Namen „Museum für Kunsthandwerk“ im Ferberschen Haus. Doch das Museumsgebäude, es besteht genaugenommen aus zwei Häusern, ist viel älter. Errichtet wurden sie um 1760 von den Geraer Kauf- und Handelsherren Carl Adrian Curtius und Johann Gottfried Steidel. Am prächtigen Barockportal des Museum erkennt der interessierte Besucher noch heute im Wappenschild das „S“. Es steht für Steidel. Im Inneren stoßen zwei weitere Zeiten aufeinander: Wuchtige historistische Decken des ausgehenden 19. Jahrhunderts – Zeugnisse der letzten Hauseigentümer, der Familie Ferber – und Ausstellungsobjekte, so zum Beispiel die sachlich klar gegliederten Entwürfe des Geraer Architekten Thilo Schoder (1888-1979). Die Innenausstattung und die Ausstellungsstücke stehen im starken Kontrast zu einander, doch sie zeigen dem Besucher zugleich die unglaubliche Entwicklung der Stile zu den verschiedenen Zeiten.

Eine weitere „Zeitschicht“ soll zukünftig verstärkt im Museum ausgestellt werden – die Werbegrafik der DDR. Ein besonderer Bestand, der als angewandte Kunst auch im Sozialismus zur Produktpräsentation und -vermarktung genutzt wurde und zum Konsum verführen sollte.

Patrick Golenia, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum für Angewandte Kunst