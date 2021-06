Musik vom Meister des Tangos erklingt in Gera

Musiker des Philharmonischen Orchesters sind Mitwirkende beim 288. Foyerkonzert des Theaters Altenburg Gera am 27. Juni in Gera mit Musik von Astor Piazzolla.

Gera. Foyerkonzert des Theaters Altenburg Gera am Freitag ist Astor Piazzolla gewidmet.

So heiß wie dieser Sommerbeginn ist auch das Programm des 288. Foyerkonzertes, das am Sonntag, dem 27. Juni, um 11 Uhr, vor der Bühne am Park des Geraer Theaters stattfindet. So ordnet das Theater in seiner Pressemitteilung das Konzert ein.

Das ganze Konzert ist dem Andenken des „Meisters des Tangos“ Astor Piazzolla gewidmet, dessen 100. Geburtsjahr 2021 gefeiert wird. Die Musikerinnen und Musiker des Philharmonischen Orchesters Maria Holzer-Graf und Johannes Neupert (Violine), Miguel Angel Lucas Lorenzo (Viola), Jesús Antonio Clavijo Rojas (Violoncello) und Ronald Güldenpfennig (Kontrabass) sowie Mihail Cunetchi (Akkordeon) und Jiwoo Lee (Klavier) musizieren Werke von Astor Piazzolla sowie Piazzolla gewidmete Stücke.

Höhepunkte sind Lieder Piazzollas, gesungen von Miriam Zubieta, sowie Piazzollas wohl berühmtestes Werk „Las cuatro estaciones“ (Die vier Jahreszeiten) in einer Fassung für Violine und Streichquintett – die Solovioline spielt Maximilian Hörmeyer.

Es sei Piazzollas Verdienst, dass der Tango oder Tango Nuevo heute in aller Welt bekannt ist. Der Argentinier Piazzolla wollte einst als klassischer Komponist ernst genommen werden, reiste deshalb zum Studium nach Europa, um bei berühmten Musikern sein Handwerk zu verbessern. Doch was er in der Ferne fand, war der Bezug zur Heimat: Es war seine Lehrerin Nadia Boulanger, die ihn ermutigte, in all seinem Schaffen nie sich selbst und die eigenen Wurzeln zu vergessen. Von da an habe Piazzolla die argentinischen Tangoklänge mit konzertanter Virtuosität zu einem unverwechselbaren Klanggemisch vereint. „Die vier Jahreszeiten“ entstanden als Hommage an Piazzollas Heimatstadt Buenos Aires, ihre Bewohner und das städtische Flair, welches zu jeder Jahreszeit sein Temperament ändert.

Karten an der Theaterkasse Gera unter 0365/8 27 91 05 oder www.theater-altenburg-gera.de