Teilnehmer des Kurses laden zum Abschlusskonzert in Crossen: Musik zu Ehren von Heinrich Schütz

Bad Köstritz/Crossen. Abschlusskonzert des Kurses für Alte Musik am Sonntag in Crossen.

Am Sonntag, 6. März, laden die Teilnehmer des Kurses für Alte Musik und Dozent Professor Martin Krumbiegel zum Abschlusskonzert für 16 Uhr in den Festsaal des Weißen Rosses nach Crossen ein.

Gemeinsam gesungen und musiziert

Bereits am Donnerstag sind die Sängerinnen und Sänger aus allen Teilen Deutschlands angereist, um miteinander einem Hobby zu frönen: gemeinsames Singen und Musizieren. Die Freude, sich zu sehen und gemeinsam Kompositionen anzustimmen, war auch in diesem Jahr, in dieser von Corona gebeutelten Zeit, besonders groß.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lange Tradition wird fortgeführt

Die Schütz-Akademie, der Förderverein des Heinrich-Schütz-Hauses Bad Köstritz, lädt jedes Jahr zu diesem traditionsreichen Kurs ein. Unter Corona-Bedingungen mit reichlich Abstand wird musiziert und zum Abschlusskonzert dürfen auch nur 25 Zuhörer in den Saal.

Es besteht die 2G-Regel und Maskenpflicht.

Kompositionen aus Chormusik

Den Jubilaren dieses Jahres kann sich auch der Kurs mit seinem Programm natürlich nicht entziehen: Zum 350. Todestag von Heinrich Schütz stehen unter anderem Kompositionen aus seiner Geistlichen Chormusik 1648 und aus den Italienischen Madrigalen auf dem Programm.

Aus den musikalischen Exequien, der Trauermusik für Heinrich Posthumus Reuß, soll das „Herr, wenn ich nur dich habe“ erarbeitet werden.

Landgraf Moritz, Entdecker und Förderer des Köstritzers, wird mit geistlichen und weltlichen Werken im Kursprogramm vertreten sein.

Doch was letztendlich tatsächlich auf dem Programm des Abschlusskonzertes steht, entscheidet sich immer erst im Verlaufe des Kurses. Es bleibt also noch ein Geheimnis.

Doch der Zuhörer kann sich auf außergewöhnliche Stücke in mitreißenden Interpretationen und eine launige Moderation des Kursleiters freuen, versprechen die Organisatoren.

Reservierung ist möglich unter Telefon 036605/24 05.