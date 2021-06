Musikalische Andacht in Geraer Kirche

Gera. Kantor Martin Hesse spielt Dienstag Jazz- und Popstücke auf der Orgel.

Am Dienstag, den 8. Juni, findet in der Trinitatiskirche Gera um 17 Uhr die 2. musikalische Andacht im Sommer statt. In der rund 30-minütigen Andacht gibt es kurze Texte und Lesungen mit Prädikantin Bärbel Vogt. Außerdem spielt Kantor Martin Hesse Jazz- und Popstücke auf der Orgel und dem Klavier. Dabei wechseln sich Kompositionen und Improvisationen über bekannte und unbekannte Lieder ab. Alte und neuere Melodien erklingen wie „Amazing Grace“, „Nun ruhen alle Wälder“ oder „Night Driver“.