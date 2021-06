Das Heinrich-Schütz-Haus in Bad Köstritz.

Bad Köstritz. Über ein halbes Jahr gab es sie nicht, die Musikalische Museumsrunde im Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz. Neustart ist an diesem Dienstag, dem 15. Juni um 14 Uhr im Museum in der Heinrich-Schütz-Straße 1 in Bad Köstritz. Zum Thema „Leopold Mozart - Viel mehr als der Vater seines Sohnes“ spricht Prof. Dr. Silke Leopold aus Heidelberg.

Obwohl in der inzwischen 19-jährigen Geschichte der Museumsrunden üblich, gibt es sie diesmal nicht, die anschließende Kaffeetafel.