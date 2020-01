Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikalische Vesper in der Geraer Johanniskirche

Obwohl die Gesamtsumme von 440.000 Euro bei weitem nicht erreicht ist, sind Kantor Martin Hesse und der Verein „Kirchenmusik für Gera“ dankbar über den aktuellen Spendenstand. Insgesamt 8000 Euro sind auf dem Konto eingegangen.

Noch spielt die große Orgel aus dem Jahr 1885. Es ist das größte Instrument, das die Firma Richard Kreutzbach je fertigte. Die Orgel hat 57 Register auf drei Manualen und Pedal und mehr als 4400 Pfeifen. Noch hören die Besucher die Mängel kaum. Blasebälge und Winderzeuger sind betroffen. Viele Lederteile sind verschlissen und auch die 4400 Pfeifen müssen ausgebaut und gereinigt werden.

Die Musikalische Vesper zu Lichtmess am 2. Februar, um 17 Uhr, ist das erste Benefizkonzert in diesem Jahr und in Summe das neunte zugunsten der Orgelsanierung. Der Lichtmess-Tag, der besonders in der Katholischen Kirche begangen wird, gilt als der letzte Tag des erweiterten Weihnachtsfestkreises. Nach biblischer Überlieferung erkennt der Prophet Simeon das Jesus-Kind als den lang ersehnten Messias und nennt es ein „Licht zur Erleuchtung der Heiden“. Im Mittelpunkt steht Musik von Dietrich Buxtehude. Der Komponist wirkte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, insbesondere in Lübeck. Sein Schaffen strahlte bis nach Mitteldeutschland, bis hin zu Johann Sebastian Bach. Es erklingen die Chorwerke „Lauda Sion Salvatorem“, „Cantate Domino“ und „Befiehl dem Engel, dass er komm“.

Martin Hesse spielt dazu monumental gearbeitete Orgelwerke Buxtehudes, die zu den Wichtigsten in der Zeit vor Johann Sebastian Bach zählen. Viele Lichter werden zu diesem Konzert die Kirche erstrahlen lassen. Jeder Besucher erhält eine Kerze, warme Getränke werden angeboten und wer möchte kann sich für das knapp einstündige Konzert eine Decke mitbringen.

Es musizieren ein Projektchor, Johannes Neupert und Christian Steinhof an den Geigen sowie Cornelius Herrmann am Cello. Die Gesamtleitung hat Kantor Martin Hesse. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang werden Spenden für die Orgel erbeten.

Das Spendenkonto: „Kirchenmusik für Gera e.V.“ IBAN: DE43 8305 0000 0014 3435 76, Betreff „Kreutzbach-Orgel“