Capella de la Torre. In Kleinstbesetzung gastiert es am Neujahrstag im Heinrich-Schütz-Haus in Bad Köstritz.

Musikalischer Jahresauftakt im Heinrich-Schütz-Haus

Das „Jahr der Musik 2020“ begrüßt man im Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz am 1. Januar, um 15.30 Uhr, mit einem speziellen Konzert: Capella de la Torre und Katharina Bäuml konnte man schon mit den unterschiedlichsten Partnern und auch als Ensemble allein in großen Besetzungen erleben. Zu Museumsnächten, zum Heinrich Schütz Musikfest oder zu den „Blütenlese-Kursen“ waren sie ein äußerst gerngesehener Gast im Geburtshaus des Komponisten, in einer der „Gerschen“ oder der Köstritzer Kirche.

Zu Beginn 2020 kommen sie in „Kleinstbesetzung“ nach Bad Köstritz: Mike Turnbull wird die Percussions bedienen, Martina Fiedler ist an der Orgel zu hören und ohne Katharina Bäuml mit ihrer Schalmei geht es natürlich nicht. Im Konzertsaal des Heinrich-Schütz-Hauses musizieren die drei Musiker der „Extraklasse“. Katharina Bäuml ist eine außergewöhnliche Schalmei-Spielerin – gemeint ist hier natürlich der Vorläufer der Oboe –, die mit ihrer mitreißenden Spielfreude Musikerkollegen und Publikum gleichermaßen in den Bann zieht. Die Klassik-Echos dokumentieren die Qualität dieses Ensembles. Die drei Musiker entführen ihr Publikum in die Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts. Sie haben Tänze und Lieder im Programm und werden in das vom Thüringer Freistaat ausgelobte „Jahr der Musik“ einstimmen.