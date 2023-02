Musikfest zum Sommeranfang begeht in Gera Jubiläum

Gera. Zehnte Auflage der „Fête de la Musique“ steigt zur Sommersonnenwende im Geraer Stadtzentrum.

Immer am 21. Juni wird mit dem Straßenmusikfestival „Fête de la Musique“ der Sommer begrüßt. In Gera wird das Ereignis bereits zum 10. Mal vom Verein „Musik für Gera“ organisiert. In diesem Jahr unterstützt die Sparkasse Gera-Greiz, die übrigens 2014 auch der erste Sponsor des Musikfestivals war, die Veranstaltung mit 5000 Euro. Schatzmeisterin Doris Rohleder (links) nimmt am Mittwoch den symbolischen Scheck von Sparkassenvorstand Hendrik Ziegenbein entgegen. Die Vereinsvorsitzende Beate Richter und ihr Vorgänger Lothar Hoffmann sind erfreut. Weitere Unterstützer sind willkommen, da sich die Kosten für Bühne- und Tontechnik, Marketing und Druck der Plakate deutlich erhöht haben. Die Musiker verzichten wie immer auf eine Gage. Die ersten Teilnehmer haben sich auch schon angemeldet. Darunter sind Alphornbläser aus Bad Köstritz.