Mutiger Detektiv stellt sich Ladendieben in Auma-Weidatal vor fahrendes Auto

Auma-Weidatal. Mutig stellte sich ein Ladendetektiv in Auma-Weidatal im Landkreis Greiz am Freitagnachmittag dem Auto von drei flüchtenden Dieben in den Weg. Er wurde dabei verletzt.

Mut bewies ein Ladendetektiv in Auma-Weidatal im Landkreis Greiz am Freitagnachmittag. Er stellte sich dem Auto dreier flüchtender Ladendiebe in der Triptiser Straße in den Weg.

Dabei wurde er angefahren. Nach Angaben der Polizei setzte der Fahrer des schwarzen Renault Clio dann zurück und schrammte dabei ein geparktes Auto. Die drei Täter flüchteten mit dem Clio. Der 28-jährige Detektiv wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor beobachtete der Ladendetektiv, wie sich der 20-jährige Dieb Wurstwaren in einem Lebensmittelgeschäft einsteckte und den Laden verließ, ohne zu bezahlen. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.

