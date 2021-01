Die Commerzbank Filiale am Johannisplatz in Gera.

Gera Kunden konnten drei Tage nicht in die SB-Zone

Mutmaßlicher Eingriff am Commerzbank-Eingang in Gera

Von Ilona Berger

Gera. Verärgerte Kunden standen über den Jahreswechsel vor verschlossener Tür zum Selbstbedienungsbereich der Commerzbank in Gera. „Ich war bereits Silvester hier und wollte Geld abheben. Da bin ich schon nicht reingekommen. Auch am Samstag rückte sich nichts“, sagte verärgert ein 55-Jähriger. Eine Frau unkte: „Die haben zu, damit über die Feiertage die Geldautomaten nicht in die Luft gesprengt werden.“

Auf Nachfrage am Montag teilte Sabine Schanzmann-Wey, Pressesprecherin Region-Ost der Commerzbank AG, mit, dass „ein mechanischer Defekt leider dazu geführt hat, dass die SB-Zone seit dem Abend des 30. Dezember 2020 bis zum Montagmorgen, 4. Januar, 2021 über die die vorgesehene Nachtschließung hinaus von 23 bis 5 Uhr zu blieb.“ Der Defekt sei offensichtlich durch einen manipulativen Eingriff von außen ausgelöst worden, heißt es.

Das Geldinstitut bedauere sehr die entstandenen Unannehmlichkeiten für seine Kunden. Es wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um die SB-Zone wieder zugänglich zu machen. Deshalb verzögerte sich am Montag auch die Öffnung der Filiale.

In der Geraer Filiale stehen aktuell zwei Geldautomaten, zwei Ein- und Auszahlautomaten sowie vier Kontoauszugsdrucker zur Verfügung. Von Letzteren können aufgrund der Corona-Abstandsregeln derzeit allerdings nur drei genutzt werden. Die Öffnungszeiten der Filiale sind unverändert.

Insgesamt sind am Standort in der Stadt 23 Mitarbeiter und Auszubildende beschäftigt.