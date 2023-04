Mutmaßlicher Haupttäter nach Massenschlägerei bei Schützenfest festgenommen und in JVA eingeliefert

Kleinaga. Nach einer Massenschlägerei beim Schützenfest in Kleinaga laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen. Die Polizei hat mittlerweile den mutmaßlichen Haupttäter ausfindig gemacht.

Nachdem es am vergangenen Wochenende auf dem Schützenfest in Kleinaga zu einer Schlägerei mit zwischenzeitlich 30 Beteiligten gekommen war, haben die Geraer Polizei sowie die Bereitsschaftspolizei Freitagmorgen einen 21-jährigen Mann festgenommen, der als mutmaßlicher Haupttäter identifiziert werden konnte. Ein entsprechender Haftbefehl des Amtsgerichtes Gera lag vor. Der 21-Jährige ist am Freitag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt worden. Nun befindet sich der Beschuldigte in einer JVA.

Die Ermittlungen der Kripo in Gera dauern gegenwärtig weiter an. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/82341465 bei der Kriminalpolizei Gera zu melden oder das Hinweisportal zu verwenden. Dieses hatten die Beamten eingerichtet, damit Zeugen dort etwaige Fotos und Videos hochladen können.

