Nach Beschwerde aus Gera: Land könnte Pflegebedürftige entlasten

Gera. Auf Beschwerdeschreiben eines Geraer Betreuers an den Bund und an die Pflegekasse gibt es jetzt Antworten.

Der Geraer Betreuer einer Pflegeheimbewohnerin ist enttäuscht. Vor einigen Wochen hatte er wegen des drastisch gestiegenen Eigenanteils für Pflegebedürftige an den Heimkosten an den Bund und die Pflegekasse geschrieben. Denn in Gera wurde beziehungsweise wird der Eigenanteil für die Pflegeheimbetreuung auf etwa 2400 Euro erhöht. Anderswo in Thüringen liegt er schon weit darüber. Inzwischen hat der Geraer Betreuer Antworten erhalten. Zufrieden ist er damit nicht.

Pflegebevollmächtigte antwortet nach Gera

In der Antwort aus dem Team der Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung Claudia Moll (MdB/SPD) kommt der schriftliche Verweis auf die Regelungen zur Pflegeversicherung, die „von Anfang an als Teilleistungssystem konzipiert“ worden sei. Das heißt: Die Kosten der Pflegeleistungen werde jeweils nur im Rahmen gesetzlich festgelegter Höchstbeträge übernommen. Was darüber hinaus geht, muss der zu Pflegende selbst bezahlen oder wird – bei entsprechenden Voraussetzungen – vom Sozialhilfeträger als „Hilfen zur Pflege“ übernommen. Über die Leistungen der Pflegekasse hinaus bestehe die Möglichkeit der Eigenvorsorge mit einer zusätzlichen privaten Pflegeversicherung.

Pflegebedürftige könnten Tausende Euro sparen

Weiter heißt es in dem Schreiben aus Berlin an den Geraer Betreuer: Der Pflegebevollmächtigten sei jedoch bewusst, wie groß die Belastungen durch die kontinuierlich steigenden Eigenanteile für Pflegebedürftige sind. Deshalb habe sie an die Bundesländern appelliert, die Investitionskosten in den Pflegeeinrichtungen zu übernehmen. „Wenn alle Bundesländer diese übernehmen würden, könnten die Pflegebedürftigen bereits nach geltendem Recht Tausende Euro pro Jahr sparen.“

Koalitionsvereinbarung zur Pflege bisher nicht umgesetzt

Auch die Bundesregierung habe sich – so das Team Moll - vorgenommen, die Eigenanteile weiter zu senken. Verwiesen wird auf den Koalitionsvertrag, wonach die Ausbildungsumlage, die die Pflegebedürftigen zu zahlen haben, aus den Eigenanteilen herausgenommen und die Behandlungspflege der gesetzlichen Krankenkasse übertragen werden sollen. Moll habe mehrfach gefordert, dass diese Vereinbarung umgesetzt wird, um die Pflegebedürftigen zu entlasten.

Steigende Kosten könnten höhere Zuschläge „auffressen“

In der Antwort der Pflegekasse nach Gera wird auf die Gründe der stark gestiegenen Eigenanteile und gleichfalls auf die geltenden gesetzlichen Regelungen verwiesen. Unter anderem darauf, dass die Höhe des Zuschlags von der Pflegekasse mit der Dauer der vollstationären Pflege steigt auf bis zu 70 Prozent bei einer Heimbetreuung von mehr als 36 Monaten, also mehr als drei Jahren. So dass sich der Eigenanteil automatisch reduziert.

Dem Geraer Betreuer ist das bereits bekannt. Er befürchtet jedoch, dass die absehbar weiter steigenden Kosten die Ersparnis durch höhere Zuschläge auffressen werden.