Nach Bombendrohung: Gera Arcaden spenden für Feuerwehrjugend

Mit einem besonderen (Vor-)Weihnachtsgeschenk wurde der Geraer Feuerwehrnachwuchs zur traditionellen Weihnachtsfeier der Jugendwarte in der „Schnitzelschmiede“ bedacht. Überraschungsgast Jens Hebestreit von den Gera Arcaden informierte sich zunächst über die Arbeit in den Jugendfeuerwehren, um sich dann mit einer 1000-Euro-Spende des Einkaufszentrums an die Brandschützer von Morgen für die geleistete Arbeit zu bedanken. Wie Martin Kuhn, Stadtjugendfeuerwehrwart, berichtet, sei es gerade durch die Bombendrohung im September 2019 und die große Anzahl herbeigerufener Einsatzkräfte, mit einer Vielzahl an ehrenamtlichen Kräften, ein Anliegen der Arcaden gewesen, das Ehrenamt in seiner Arbeit noch stärker zu unterstützen.

Natürlich waren die Freude und die Dankbarkeit der Anwesenden groß, zu denen als Gäste auch der Fachdienstleiter Brand- und Katastrophenschutz Thilo Schütz, sowie der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes Gera, Jens Hemmann, zählten. Martin Kuhn sprach auch den Jugendwarten und deren Stellvertretern Anerkennung aus. In sechs Jugendfeuerwehren in Gera werden derzeit etwa 100 Kinder und Jugendliche betreut. Die Nachwuchsretter im Alter von sechs bis 18 Jahren werden in Standorten Langenberg, Aga, Liebschwitz, Thränitz, Mitte und Frankenthal ausgebildet und auf den Grundlehrgang vorbereitet.

Natürlich wurde von allen die Bedeutung der Jugendfeuerwehren gerade für den Nachwuchs der freiwilligen Feuerwehren betont. Alle Anwesenden seien sich laut Martin Kuhn einig gewesen, dass das Ehrenamt noch stärker gefördert und unterstützt werden muss, auch und vor allem durch die Stadt Gera, so der Stadtjugendfeuerwehrwart.

Auch die Weihnachtsfeier wurde von Gönnern und Sponsoren der Jugendfeuerwehr Gera maßgeblichunterstützt, betont Kuhn.