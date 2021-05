Nach Brand in Geraer Werkstatt sucht die Kripo Zeugen

Gera. Über drei Stunden dauerte der Löscheinsatz am Dienstag in der De-Smit-Straße in der Geraer Innenstadt.

Nach dem Brand einer derzeit leerstehenden Werkstatt am Dienstagnachmittag in der Geraer De-Smit-Straße hat die Kriminalpolizei in Gera die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das teilt die Polizei mit, erklärt aber gleichzeitig, dass nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich bei Sanierungsarbeiten auf dem Dach des Gebäudes ein Schwelbrand entstanden sei.

Wie die Geraer Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht schreibt, breitete sich das Feuer in der Zwischendecke aus und verursachte eine starke Rauchentwicklung, weshalb eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben wurde. Um das feuer zu bekämpfen, musste ein Großteil des Dachs mittels Sägen geöffnet werden. Nachdem sie gegen 15 Uhr alarmiert wurden, konnte kurz vor 18 Uhr „Feuer aus“ gemeldet werden. Im Einsatz waren hauptamtliche Kräfte der Wache 1 und 2 sowie der Freiwillige Feuerwehren Gera-Mitte, Gera-Frankenthal und Gera-Aga.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Bis etwa 19.30 Uhr kam es noch zu Verkehrseinschränkungen. Die Kripo in Gera sucht Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden.