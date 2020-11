Mit einem Bohrgerät wird seit einigen Tagen der Untergrund in der Elsteraue zwischen Bad Köstritz und Caaschwitz erkundet. Das sind Vorboten für die Flussverlegung in diesem Bereich.

Die neue Lage des Flussbetts auf Köstritzer Flur ist auf der Grundlage umfangreicher Untersuchungen bereits festgelegt worden. Ein großer Mäander soll entstehen, informiert Christian Herold von der Thüringer Landgesellschaft auf Anfrage unserer Redaktion. Die Arbeiten jetzt dienen dem Ziel, zu erkunden, welche Massen im neuen Flussbett liegen und wo diese weiter verwendet werden können, um Transportwege zu verkürzen und vielleicht sogar Kosten zu reduzieren. Zugleich verschafft man sich mit Kernbohrungen sowie bodenmechanischen und umwelttechnischen Laboruntersuchungen Kenntnisse über die Beschaffenheit von Auelehm und Elsterkies. Die mächtige Aueschicht könnte ihre Wiederverwendung beim Bau des neuen Ringdeiches um die Ortslage Caaschwitz finden. Bei Hochwasser soll der Ort künftig trocken bleiben. Für die landwirtschaftlichen Flächen in diesem Revier ändert sich dagegen kaum etwas.

Flusslaufneugestaltung Weiße Elster zwischen Bad Köstritz und Caaschwitz zum Hochwasserschutz. Rechts im Bild verlaufen die Bahnstrecke sowie die Umgehungsstraße von Bad Köstritz parallel. Foto: Thüringer Landgesellschaft mbH

Nach der Eisenbahnbrücke hat sich die Weiße Elster so tief in die Landschaft gefressen, dass sie aus eigener Kraft nur schwer ein neues Bett finden würde, sagt Frank Schirmer, Arbeitsgruppenleiter Hochwasserschutzplanung der Landgesellschaft. Die fast einen Kilometer lange Schleife soll gegraben werden, um die Fließgeschwindigkeit zu reduzieren. So kann ein mögliches neues Hochwasser weniger Schaden anrichten. Um wie viele Stunden die neue Elsterschlinge ein Hochwasser zurückhalten könnte, wird derzeit rechnerisch ermittelt.

Neu ist die Schlinge deshalb weil das alte Bett, durch das die Elster bis 1956 geflossen ist, nicht eingebunden werden darf. Vom Naturschutz sei das ausdrücklich untersagt, so Schirmer. Biotope haben sich an den stehenden Gewässern gebildet.

Darüber, wie die Wegeverbindungen neu geordnet werden, laufen Gespräche mit der Stadt Bad Köstritz. „Wir sind an einem Punkt angekommen, wo die Stadt Bad Köstritz nicht so zufrieden ist“, fasst Frank Schirmer die Beratungen zusammen. „Wir drehen jetzt eine weitere Runde“.

Dem Fluss mehr Raum zu geben und weiter sein Tempo zu drosseln, sollen unterhalb der Brücke an der Landesfeuerwehrschule wechselseitig Pappeln gefällt werden, um die Strömung neu zu lenken. Zwei Häuser, die die Thüringer Landgesellschaft erworben hatte und die am Ortseingang von Caaschwitz eine hydraulische Engstelle für die Weiße Elster gebildet hatten, wurden bereits Ende 2018/Anfang 2019 abgerissen.

Seit 2018 läuft das Planfeststellungsverfahren für den Hochwasserschutz zwischen Bad Köstritz und Caaschwitz. Mit dem Planfeststellungsbeschluss rechnet die Thüringer Landgesellschaft jetzt Ende 2020/Anfang 2021. Dann muss die Ausführungsplanung wegen der Einwände angepasst und die Leistung europaweit ausgeschrieben werden. „Wir rechnen bestenfalls Ende 2021 mit dem Baubeginn“, sagt Schirmer.