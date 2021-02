Nach Rohrbruch in Gera neue Gussleitung für Hydrant

Mitarbeiter des Wasser-und Abwasser Zweckverbandes Mittleres Elstertal (ZVME) haben am Dienstag die Straße des Bergmanns in Höhe Franz-Mehring-Straße auf einer Länge von etwa sechs Meter geöffnet, um einen Wasserrohrbruch zu beheben. Die Versorgungsleitung führt von der Hauptleitung in der Mitte der Straße direkt zu einem Hydrant auf dem Gehweg, sodass Anwohner von der Störung nicht betroffen sind. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Donnerstag an. Bis dahin wird der Verkehr auf der eigentlich vierspurigen Straße auf je einer Fahrbahn ohne sonstige Einschränkungen in beide Richtungen vorbeigeleitet.