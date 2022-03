Nach Unfall in Gera mit verletztem Kind Blutspuren am Auto

Gera. Außerdem meldet die Polizei erneut einen aus einer Straßenbahn gestohlenen Feuerlöscher.

Die Polizei wurde Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in die Berggasse in Gera gerufen, da es hier offensichtlich zu einem Unfall gekommen ist. Ein Zeuge bemerkte einen beschädigten Pkw, an welchem leichte Blutspuren sichtbar waren. Und er sah zwei Kinder mit einem Fahrrad davonfahren. Offensichtlich stürzte eines der Kinder, stieß mit dem Pkw zusammen und verletzte sich dabei leicht. Anschließen entfernte sich das Kind jedoch vom Unfallort. Die Geraer Polizei (0365 / 829-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Mitteiler sowie nach dem verletzten Kind und weiteren Zeugen.

Erneut Feuerlöscher aus Straßenbahn gestohlen

Ein Feuerlöscher aus einer Geraer Straßenbahn zählt nun zum Beutegut unbekannter Täter. Diese hielten sich am Donnerstag in einer Straßenbahn auf, welche zwischen der Haltestelle "Brüte" und "Zeulsdorf" unterwegs war. In der Folge stahlen die Täter einen Feuerlöscher und entkamen unerkannt.

Bereits am 27. Februar stahlen unbekannte Täter zwei Feuerlöscher aus einer Straßenbahn und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.