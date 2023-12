Nachrichten aus Gera: Ballett, Bürgerwerkstatt und Bäckerin in Autogrammstunde

Gera Wo sich Kalendertürchen öffnen, wovor die IHK Ostthüringen warnt und was bei der Interessengemeinschaft Historische Mobile Thema ist

Gera. Wer kennt ihn nicht, Don Quijote, den Ritter von der traurigen Gestalt, und seinen treuen Knappen Sancho Panza? Als ungleiches Paar ziehen sie durch die spanischen Lande und erleben ein kurioses Abenteuer nach dem anderen. Immer wieder ist dieser Stoff für das Ballett adaptiert worden. Der italienische Choreograf Mauro de Candia präsentiert erneut am Freitag, 8. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Bühne am Park Gera mit seiner Inszenierung „Don Quijote und die schwebende Wirklichkeit“ eine ganz eigene Version der berühmten Geschichte.

Berufsinformationszentrum Dienstagnachmittag geschlossen

Gera. Das Berufsinformationszentrum BiZ in der Geraer Reichsstraße bleibt am 5. Dezember ab 12 Uhr für den Besucherverkehr geschlossen. Hintergrund ist eine Informationsveranstaltung für Arbeitgeber zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, informiert die Agentur für Arbeit Thüringen Ost. red

Die Lebendigen Adventskalender am 5. Dezember

Gera / Wünschendorf / Weida. Wenn am Dienstag das fünfte Türchen am Adventskalender geöffnet wird, treffen sich um 18 Uhr auch wieder Menschen an fünf Orten in und um Gera, um in Gemeinschaft Türchen zu öffnen. Das sind die Orte:

Gera-Untermhaus : Bäckerei und Landcafé Möbius, Rubitzer Straße 12

: Bäckerei und Landcafé Möbius, Rubitzer Straße 12 Gera-Zwötzen : Büro des Ortsteilrates, Pfarrstraße 3

: Büro des Ortsteilrates, Pfarrstraße 3 Gera-Lusan : Kindertagesstätte Traumwelt, Kastanienstraße 2

: Kindertagesstätte Traumwelt, Kastanienstraße 2 Wünschendorf : Verwaltungsgemeinschaft. Poststraße 6

: Verwaltungsgemeinschaft. Poststraße 6 Weida: Familie Wetzel, Uhlersdorf 10

IHK warnt Mitgliedsunternehmen vor Pisching-Kampagne

Gera. Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) und ihre Mitgliedsunternehmen sind derzeit von einem besonders ausgefeilten Phishing-Angriff betroffen. Ziel des Angriffs ist nach aktuellen Erkenntnissen das Erlangen von Daten der betreffenden Unternehmen, darunter Kontoinformationen. Vom Öffnen der in den E-Mails enthaltenen Links oder einer Dateneingabe ist daher dringend abzuraten, informiert die IHK Ostthüringen zu Gera in einer Pressemitteilung. Ein gezieltes Blockieren dieser E-Mails ist durch die IHKs technisch nicht möglich, weshalb die IHK Ostthüringen ihre Mitgliedsunternehmen zu besonderer Wachsamkeit aufruft. Ob eine E-Mail wirklich von der IHK stammt, kann telefonisch beim Rechtsteam der IHK Ostthüringen erfragt werden. red

Bürgerwerkstatt in Weida

Weida. Eine Bürgerwerkstatt mit Präsentation und Diskussion von Nutzungsideen für die Weidaer Innenstadt findet am Donnerstag, 7. Dezember, um 18 Uhr im Bürgerhaus Weida, Neustädter Straße 2, statt. Auf der Grundlage zahlreichen Einsendungen von Ideen für das Neue Schloss, die Blaue Schürze und die Engelsschule wird es nun konkreter, informiert das Bauamt der Stadt. Das begleitende Planungsbüro, Institut für Neue Industriekultur INIK GmbH, wird den aktuellen Stand präsentieren. Gemeinsam mit interessierten Bürgern sollen ausgewählte Nutzungsideen für die drei Standorte diskutiert und weiterentwickelt werden. Ziel ist es, zu den Chancen und Herausforderungen einzelner Ideen ins Gespräch zu kommen und einen Austausch zu den Wünschen und Bedenken bei der Wiederbelebung der drei Standorte anzuregen, heißt es. red

Vortrag zu Wartburg-Automobilen aus den Jahren 1955 bis 1965

Gera. Die Interessengemeinschaft Historische Mobile Gera lädt für Freitag, den 8. Dezember ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) in den Vortragssaal des Victor‘s Residenz-Hotel Gera, 07545 Gera, Berliner Straße 38, ein. Über den Fahrzeugbau in Eisenach spricht Lars Leonhardt zum Thema „Wartburg-Automobile 1955-1965“. Der Gast ist Kurator der Stiftung Automobile Welt Eisenach und einer der Redakteure der Ostoldtimer-Zeitschrift 79 Oktan, die ostdeutsche Automobilgeschichte dokumentiert. Kartenvorverkauf zu 20 Euro bei der Kfz-Innung Ostthüringen, Puschkinplatz 4. red

Autogrammstunde der Zuckerbäckerin

Gera. Am Sonnabend, 9. Dezember, um 15 Uhr signiert Doreen Bergmann von der gleichnamigen Patisserie in Zeulenroda-Triebes nochmals ihr Buch in der Thalia Buchhandlung in den Gera Arcaden. red

Winterzauber im Sommerpalais Greiz

Greiz. Am 9. Dezember 2023 lädt das Greizer Sommerpalais wieder zum »Winterzauber«, einem Kunst- und Genießermarkt, von 10 bis 17 Uhr in den Gartensaal ein. In einladender Atmosphäre präsentieren erlesene Künstler und Händler ihr Angebot, das Keramik, Grafik, Bücher und viele Geschenkideen umfasst. Auch Genießer kommen auf ihre Kosten. Leckeres an Speis und Trank sowie weihnachtliche Klänge des Posaunenchors Caselwitz um 14 Uhr ergänzen den Stamm der Anbieter und stimmen auf eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit ein.