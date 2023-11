Nachrichten aus Gera: Geheimnis im Filmclub und Debatten zur Demokratie

Gera Veranstaltung im KuK abgesagt, Advent-Markt der Kreativ-Keramiker und Weihnachtskonzert im Konzertsaal Gera.

„ Die Geschichte vom Holzfäller“ , eine Gemeinschaftsproduktion aus Finnland, Deutschland, Dänemark und den Niederlanden aus dem Vorjahr zeigt der Filmclub Comma am Donnerstag, dem 30. November um 20 Uhr. Regie führt Mikko Myllylahti. FSK 16.

Pepe ist Holzfäller in einer idyllischen Kleinstadt im Norden Finnlands. Bis eine geheimnisvolle Verkettung tragischer Ereignisse sein bis dahin ruhiges und glückliches Leben erschüttert. Während sich Chaos, Streit und surreale Abenteuer um ihn herum ausbreiten, begegnet er allen Herausforderungen mit seltsamer Gleichmut, fest entschlossen, die positive Seite des Lebens zu sehen. Stets lächelnd, stets optimistisch. Als wüsste er von einem Geheimnis, das niemand sonst kennt. red

Zeitreise mit Dr. Keßler

Gera. Am Donnerstag, 30. November, findet um 19 Uhr in der Kulturpraxis Gries 9 in Gera der dritte Teil der Vortragsreihe „Keßlers neue Ketzereien“ von Dr. René Keßler statt. Auf einer unterhaltsamen Zeitreise durch Vergangenheit und Gegenwart erwarten den Zuhörer diesmal Einblicke in die Geschichte der Raumfahrt, einschließlich der Ungereimtheiten um die Mondlandungen, Fragen zur Form der Erde, medizinische Betrachtungen zum Impfen und die Verschwörungstheorie um die Beatles. Karten können reserviert werden unter Telefon (0365) 800 94 63. Eintritt wird erhoben. red

Veranstaltung im Kultur- und Kongresszentrum abgesagt

Gera. Die Veranstaltung „Oh du schöne Weihnachtszeit“ am 1. Dezember im Kultur- und Kongresszentrum Gera aus tourneetechnischen Gründen abgesagt werden. Die Geraer Stadtverwaltung hat eine entsprechende Nachricht der AP Entertainment GmbH weitergeleitet. Die Eintrittskarten werden an der jeweiligen Vorverkaufsstelle, wo die Karten käuflich erworben wurden, zurückerstattet, wird erklärt. red

Advent-Markt der Kreativ-Keramiker

Gera. Der Förderverein Kreativ-Keramik e.V. lädt am Samstag, 2. Dezember, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zum 3. Adventsmarkt herzlich ein. Wer zu Weihnachten liebevoll gefertigte Unikate aus Keramik oder Holz verschenken möchte, kann dort fündig werden. Für heiße Getränke, Stollen und Fettbemmen ist gesorgt. Zu finden ist der Markt im Wakos-Park Berliner Straße 157, Zufahrt über die Gaswerkstraße. Parkplätze sind vorhanden. Wer mit der Straßenbahn kommt, kann an der Haltestelle Grüner Weg aussteigen. red

Lusaner Weihnachtsbaum erstrahlt ab dem 1. Dezember

Gera. Am 1. Dezember um 11 Uhr laden die Kindervereinigung und das Stadtteilbüro herzlich alle Lusaner ein, den Lusaner Weihnachtsbaum am Rewe Markt Gera-Lusan mit zu entzünden. Der Geraer Weihnachtsmann, der Lusaner Frauenchor und die Kindergartenkinder der Kitas Traumwelt, Sonnenkäfer und Sonnenblume werden zum Mitsingen von Weihnachtsliedern einladen, informiert Stadtteilmanagerin Constanze Kolinsky. red

Ist ziviler Ungehorsam in einer Demokratie legitim?

Gera. Dieser Frage geht die Veranstaltung des Jugendrates Gera am Samstag, 2. Dezember, ab 18 Uhr in der Häselburg, nach. Geplant sind ein Vortrag von Andreas Braune und gemeinsame Diskussion. Zum Ausklang spielt die Band 2K Autonome. Der Veranstaltungsort ist in der Florian-Geyer-Straße 17 über den Eingang Innenhof zu finden. Der Eintritt frei. Gefördert wird der Abend über das Bundesprogramm Demokratie leben! red

Demokratie ist eine Baustelle, kein Sofa

Gera. Wie es um die Bürgerrechte in Thüringen bestellt ist,, das wird im Sonntagsgespräch am 3. Dezember um 11 Uhr, im Kulturzentrum Häselburg, Wannenbad, zu erfahren sein. Zu Gast ist Ralf-Uwe Beck, Bundes- und Landessprecher von „Mehr Demokratie“ e.V. „Die da oben machen doch sowieso, was sie wollen!“ Diese Wahrnehmung muss nicht das letzte Wort sein. Schließlich gibt es die direkte Demokratie. Mit ihr kann man antworten: „Dann nimm doch die Sache selbst in die Hand.“ Nur muss es dafür eine direkte Demokratie geben, die auch genutzt werden kann. Nirgendwo in Deutschland gibt es für Einwohneranträge und Bürgerbegehren in Kommunen so gute Bedingungen wie in Thüringen, informieren die Veranstalter. Aber auf Landesebene sehe es anders aus. Auch beim Wahlrecht bewege sich so gut wie nichts. Dabei gebe es Vorschläge – interessant und provokant. Ralf-Uwe Beck will darüber sprechen.

In Thüringen kämpft der Verein „Mehr Demokratie“ seit 25 Jahren für starke Bürgerrechte, für eine direkte Demokratie, die ihren Namen verdient. Ralf-Uwe Beck hat das Bündnis geleitet, dem maßgebliche Reformen der direkten Demokratie in Thüringen gelungen sind. Er ruft auf, vom Sofa aufzustehen, kritisiert und ermutigt. Die Veranstaltung, zu der das Friedensbündnis Gera e.V. einlädt, wird von Peggy Piesche, Abteilungsleiterin Bundeszentrale politische Bildung Gera, moderiert. Gefördert wird das Sonntagsgespräch durch das Bundesprogramm Demokratie leben. red

Festliches Weihnachtskonzert mit dem Konzertchor Rutheneum

Gera. Der Konzertchor Rutheneum lädt am Sonntag, den 3. Dezember, 19 Uhr zum Weihnachtskonzert in den Konzertsaal des Theaters Altenburg Gera ein. Unter der musikalischen Leitung von Christian K. Frank werden die Sängerinnen und Sänger neben deutschsprachigen Klassikern wie Bachs „Wie soll ich dich empfangen“, Schütz‘ „Tröstet mein Volk“ oder Mendelssohns doppelchöriges Werk „Warum toben die Heiden“ auch englische Weihnachtsliteratur wie Mendelsohns „Hark! The Herald Angels Sing“ und Herbert Howells‘ „Gloucester Service“ weihnachtlichen Glanz verbreiten. Begleitet wird der Chor von Benjamin Stielau an der Orgel.

Für den Konzertchor Rutheneum ist dieses Konzert musikalischer Auftakt für ein besonderes Erlebnis: Vom 5. bis 12. Dezember besucht der Chor zum dritten Mal die Vereinigten Staaten von Amerika. In der „Stadt, die niemals schläft“ wird der Chor in eindrucksvoller Kulisse der Cathedral of St. John the Devine und der St. Patrick’s Cathedral diese und weitere Stücke präsentieren. red

Infos und Karten in den Theaterkassen, unter Telefon (0365) 8279105 (Gera) bzw. (03447) 585160 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.