Nachrichten aus Gera: Stadt der Ketzer und Katastrophen?

Blick in den Saal des Kultur- und Kongresszentrums, das im Januar zur „World of Musicals“ wird.

Gera. Die „World of Musicals “ wird 6. Januar 2024 um 20 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum in Gera zu erleben sein. Für diese Produktion sucht die Geraer Agentur Reset Production einen Kinderchor für den großen Auftritt auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Die junge Sängerinnen und Sänger im Chor erhalten die Chance, im Rampenlicht zu stehen und vor großem Publikum zu singen und mit professionellen Darstellern aufzutreten.

Gesucht wird ein Kinderchor oder eine musikbegeisterte Klasse/Gruppe von Kindern, die zwischen sechs und 14 Jahren jungen sind und mit den Profis gemeinsam das Lied „Wie vom Traum verführt“ aus dem Musical „Joseph“ singten. Songtexte und Noten gibt es vorab zum Einstudieren. Am Abend des Auftritts wird das Lied vor der Show noch einmal mit den Künstlern geprobt.

Ensembles, die sich bewerben möchten, können bis Ende November eine Mail mit Bildern, Infos und Videos (soweit vorhanden) an melanie.hansen@resetproduction.de senden. Spätestens Anfang Dezember entscheidet dann unser Musical-Kreativteam, für welchen Chor der Traum von einem Live-Auftritt vor großem Publikum wahr wird.

Tickets für das Event gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365-5481830 und www.worldofmusicals.de

Der Holzschnitt von Gerd Mackensen ziert den Januar im Thüringer Grafikkalender 2024. Foto: Privat

Thüringer Grafikkalender 2024 und Ausstellung mit Kaffee

Gera. Der neue Thüringer Grafikkalender hat auf tragische Weise eine besondere Bedeutung bekommen, denn mit dem Tod Gerd Mackensens im Sommer diesen Jahres, einem Nestor der Thüringer Kunstszene, enthält er zwei der letzten Grafiken aus der Hand des Künstlers. Neben den Mackensenschen Holzschnitten findet die Sammlerschar wieder verschiedene originalgrafische Blätter in limitierter Auflage. Seit dem ersten Kalender 1999 gehen nur 80 Exemplare in den Verkauf, die von Sabine Rittweger, Walter Sachs, Erik Buchholz, Kay Voigtmann, Martin Max und dem unvergessenen Gerd Mackensen geschaffen wurden.

Eine Ausstellung mit den aktuellen Kunstwerken ist ab dem 16. November beim RÖSTKOLLEKTIV am Kornmarkt in Gera zu sehen und der Kalender unter anderem dort auch zu erwerben. Mit einer kleinen Eröffnung um 18 Uhr wird der 2024er Kalender dem Publikum vorgestellt. Der Preis für den Kalender mit 12 Originalgrafiken beträgt 365 Euro. Bestellungen werden ab sofort entgegengenommen, Versand ist natürlich möglich, sagt der Künstler Erik Buchholz, Telefon (0365) 811623.

Keßlers „Neue Ketzereien“

Gera. Am Donnerstag, 2. November beginnt um 19 Uhr in der Kulturpraxis Gries 9 in Untermhaus die dreiteilige Vortragsreihe „Keßlers Neue Ketzereien“. Beginnend mit Geras biblischer Geschichte über Fragwürdigkeiten im Leben Luthers bis hin zu den großen Katastrophen des 19. Jahrhunderts nimmt René Keßler den Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch die Jahrtausende. Dabei werden unterhaltsam neue „Ketzereien“ diskutiert, die Altbekanntes infrage stellen. Ein Eintritt wird erhoben. Die nächsten Vorträge finden am 14. und 30. November statt.

Bürgersprechstunde von Ralph Lenkert

Am Freitag, 3. November in der Zeit von 11 bis 13 Uhr lädt der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Linke) vor das Bürgerbüro der Linken, Markt 12 A in Gera zur Bürgersprechstunde ein. Lenkert möchte mit den Bürgern von Gera insbesondere zu aktuellen Ereignissen und Problemen ins Gespräch kommen und auch Auskunft über die Haushaltskürzungspläne der Bundesregierung, insbesondere im Arbeitsmarkt - und im Sozialbereich Auskunft geben und über die Alternativen der Linksfraktion informieren.

33. Auflage für das „Schiller-Treffen“

Gera. Das 33. „Schiller-Treffen findet am Mittwoch, 8. November ab 15 Uhr im Hotel „Am Galgenberg“ in Gera statt. Willkommen sind (ehemalige) Lehrerinnen und Lehrer, Hortnerinnen, Erzieherinnen und technische Angestellte der ehemaligen Schiller-Schule in Gera. Deren Gebäude ist jetzt Teil des Zabelgymnasiums.

Auskünfte zu dieser Veranstaltungen erhalten alle Interessierten unter Telefon (0365) 41 57 37 oder im Hotel „Am Galgenberg“.