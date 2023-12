Nachrichten aus Gera und Umland: Adventskalender, Gartenhaus und Weihnachtssongs

Gera Noch mehr Angebote für die besinnliche Zeit.

Lebendige Adventskalender

Gera. Am Dienstag wird das 19. Türchen der lebendigen Adventskalender geöffnet. Die Kirchgemeinde Untermhaus lädt um 18 Uhr in das Diakonie-Seniorenzentrum Laber-Straße 4 ein. Die Kirchgemeinde Zwötzen trifft sich 18 Uhr bei Familie Lippold Am Hain 2a. In Gera-Lusan macht der lebendige Adventskalender am 19. Dezember um 18 Uhr an der Platanenapotheke, Platanenstraße 1, Halt. Für das 19. Türchen des Kirchgemeindeverbandes Weida geht es um 18 Uhr nach Weida an die Schule an der Weida, Gräfenbrücker Straße 6a. Der Wünschendorfer Adventskalender schließlich gastiert um 18 Uhr bei Familie Voigt, in Wolfersdorf, zum Fuchstal 23.

Neues Häuschen am Kletterturm

Ronneburg. Der Alpenverein Gera als Betreiber des Kletterturms in der Neuen Landschaft Ronneburg besitzt ein neues Gartenhäuschen. Das über Spenden erworbene Ausstellungsstück eines Baumarktes in Gera ersetzt nun ein defektes vorhandenes Häuschen. Mit Unterstützung ansässiger Firmen konnte es im Ganzen verladen, transportiert und am Kletterturm in Ronneburg wieder aufgestellt und gesichert werden.

Weihnachtsliedersingen in Weida

Weida. Am Donnerstag 21. Dezember, findet um 18 Uhr das erste Weihnachtsliedersingen auf dem Weidaer Marktplatz statt. Gemeinsam sollen bekannte Advents- und Weihnachtslieder erklingen, von „Kling Glöckchen, klingelingeling“, über „Sind die Lichter angezündet“ bis zu „O du fröhliche“. KMD Patrick Kabjoll wird am E-Piano und mit einer kleinen Gruppe von Sängerinnen und Sängern unterstützen. Um Textsicherheit muss sich niemand Gedanken machen, alle Liedtexte werden per Beamer an die Rathauswand projiziert. Bei schlechtem Wetter findet das Weihnachtsliedersingen in der Weidaer Stadtkirche statt.

Weihnachtsgottesdienst

An Heiligabend, 24. Dezember, findet um 15 Uhr der Weihnachtsgottesdienst in der Relationship-Christlichen Gemeinde in der Clara-Viebig-Straße 7 von Gera statt.